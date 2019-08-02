Войти
02.08.2019
Интерфакс-АВН

Япония возобновит полеты истребителей F-35A после апрельской авиакатастрофы

383
0
0
Накано Лас
Накано Лас (Nakano las) пилот F-35 ВВС Японии.
Источник изображения: аirheadsfly.com

Токио. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Японии заявило, что возобновит полеты истребителей F-35A в четверг днем, сообщают местные СМИ.

"Мы приняли тщательные меры по обеспечению безопасности", - сказал министр обороны Такэси Ивая журналистам в четверг утром.

Он уточнил, что, предположительно, полеты возобновятся около 14:00 (8:00 по мск).

Минобороны также сообщило, что пока не будет проводить ночные полеты.

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся 9 апреля с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
F-35
F-35A
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
12.06.2019
F-35A рекордно подешевел
11.06.2019
Белая пуля: в Калифорнии заметили секретный самолет
09.02.2015
Россия и США будут разрабатывать истребители шестого поколения
22.01.2014
По прогнозам, в лидерах будет F-35
29.12.2011
По правилам Бусидо
23.12.2011
«Мицубиси хэви индастриз» станет основным национальным подрядчиком по программе F-X
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 13:47
  • 3
Латвийский генерал: Мы можем удивить Россию уже в первые дни конфликта
  • 02.08 13:39
  • 20
Тяжеловозы белорусской породы
  • 02.08 13:36
  • 2
В НАТО считают неприемлемым решение России о запрете авиасообщения с Грузией
  • 02.08 13:06
  • 1
Спутник США впервые приподнял высоту орбиты с помощью солнечного паруса
  • 02.08 12:48
  • 10
Россию защитят 50-летними летающими лодками
  • 02.08 12:22
  • 9
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • 02.08 11:56
  • 67
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 02.08 08:57
  • 35
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 02.08 08:26
  • 1
The American Conservative (США): пришло время Украине и Америке заключить сделку с Россией
  • 02.08 08:24
  • 149
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 02.08 05:05
  • 20
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 02.08 01:40
  • 60
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 01.08 22:57
  • 3
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 01.08 21:49
  • 31
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 01.08 18:40
  • 6
«Чернобыль»: правда и вымысел в нашумевшем сериале (видео)