Япония возобновит полеты истребителей F-35A после апрельской авиакатастрофы
Накано Лас (Nakano las) пилот F-35 ВВС Японии.
Источник изображения: аirheadsfly.com
Токио. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Японии заявило, что возобновит полеты истребителей F-35A в четверг днем, сообщают местные СМИ.
"Мы приняли тщательные меры по обеспечению безопасности", - сказал министр обороны Такэси Ивая журналистам в четверг утром.
Он уточнил, что, предположительно, полеты возобновятся около 14:00 (8:00 по мск).
Минобороны также сообщило, что пока не будет проводить ночные полеты.
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся 9 апреля с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
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