Трамп назначил Бразилию основным союзником США вне НАТО
Президент США Дональд Трамп на саммите NATO. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Вашингтон. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назначил Бразилию в качестве основного союзника, не входящего в НАТО, говорится в сообщении, опубликованном Белым домом.
"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, а также разделом 517 закона об иностранной помощи 1961 года с внесенными в него поправками (...), я настоящим назначаю Федеративную Республику Бразилию главным союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО...", - следует из распоряжения Трампа.
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