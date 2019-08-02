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02.08.2019
Интерфакс-АВН

Трамп назначил Бразилию основным союзником США вне НАТО

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Президент США Дональд Трамп на саммите NATO. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп на саммите NATO. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Вашингтон. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назначил Бразилию в качестве основного союзника, не входящего в НАТО, говорится в сообщении, опубликованном Белым домом.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, а также разделом 517 закона об иностранной помощи 1961 года с внесенными в него поправками (...), я настоящим назначаю Федеративную Республику Бразилию главным союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО...", - следует из распоряжения Трампа.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Бразилия
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Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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