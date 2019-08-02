Деградировавшее стелс-покрытие F-22 засняли в деталях

Деградировавшее стелс-покрытие носовой части американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor попало на высококачественный снимок. На фотографию обратило внимание The Drive.

Издание отмечает, что попавший на снимок самолет принимал участие в авиашоу EAA AirVenture в Ошкоше (Висконсин), а обслуживание стелс-покрытия, сформированного многочисленными радиопоглощающими композитными материалами, является "одним из самых дорогостоящих аспектов эксплуатации самолетов".

Согласно The Drive, час полета F-22 Raptor в среднем обходится в 60 тысяч долларов.

В августе 2018 года военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков заявил, что стелс-технологии США рассчитаны на радиоволны X-диапазона (сантиметровая длина волны), в которых работают большинство современных радаров противовоздушной обороны (ПВО) и бортовые радиолокационные станции (БРЛС), тогда как "более старые радиолокационные комплексы ПВО (такие, как С-125) использовали L-диапазон частот (дециметровые волны), поэтому на их работу американские стелс-технологии не влияли никак".