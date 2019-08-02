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02.08.2019
Известия.ru

Технические характеристики ракеты-носителя Союз 2.1А

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Источник изображения: iz.ru

Союз 2.1А — российская ракета-носитель среднего класса семейства Р-7 (того самого, в который входят легендарные "Восток" и "Восход"). Основная задача — вывод на орбиту военных и гражданских спутников. Разработчик и производитель — самарский концерн "Прогресс". Первый запуск ракеты состоялся в 2004 году.

Союз 2.1А — российская ракета-носитель среднего класса семейства Р-7 (того самого, в который входят легендарные "Восток" и "Восход"). Основная задача — вывод на орбиту военных и гражданских спутников. Разработчик и производитель — самарский концерн "Прогресс". Первый запуск ракеты состоялся в 2004 году.



"Союз" традиционно состоит из трех ступеней. Каждая работает на керосине с жидким кислородом. Длина ракеты с головной частью — более 46 м, диаметр — 10,3 м. Стартовая масса превышает 300 тонн. В зависимости от космодрома и целевой орбиты ракета-носитель может выводить в космос от 7 т до 1,5 т полезного груза.

За время существования было осуществлено 34 запуска, все — удачные. Стоимость "Союза 2.1А" в полной комплектации вместе с разгонным блоком и услугами космодрома — $70 млн.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Союз РН
Союз-2 РН
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