"Известия": ПЗРК "Верба" оснастят системой прицеливания с элементом дополненной реальности

Новая система управления переносным зенитным ракетным комплексом позволит объединить все расчеты зенитного комплекса в боевую сеть, управляемую в режиме реального времени, отмечает газета

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Верба" оснастят системой прицеливания с элементами дополненной реальности, а все его расчеты будут объединены в боевую сеть, управляемую в режиме реального времени. Об этом со ссылкой на источники в министерстве обороны сообщила в четверг газета "Известия".

По ее сведениям, информация о воздушной обстановке и назначенной цели, поступающая от портативной радиолокационной станции, будет отображаться на экране прицельного приспособления благодаря применению технологии дополненной реальности. Отмечается, что при новой системе прицеливания стрелок-зенитчик будет получать данные о приближающемся объекте еще до того, как тот войдет в поле зрения.

Как пишут "Известия", новая система управления позволит объединить все расчеты зенитного комплекса в боевую сеть, управляемую в режиме реального времени. Так, командир взвода или батареи сможет со своего рабочего места распределять цели между расчетами, а любой боец будет видеть на экране местоположение цели и ее параметры. Также подразделения, оснащаемые "Вербами", получат машину управления командира взвода и боевую машину отделения стрелков-зенитчиков, которая способна вести разведку целей и обстреливать их самонаводящимися ракетами.

В военном ведомстве изданию сообщили, что поставки бригадного комплекта обновленных "Верб", которые заменят комплексы семейства "Игла", завершатся этим летом.

ПЗРК "Верба" предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели противника на высотах от 10 м до 4,5 км и на дальностях от 500 м до 6,5 км.