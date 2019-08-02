Как выглядит в тепловизионном прицеле M1A2SEPv2 - югославский аналог Т-72

Источник изображения: Фото: блог Дианы Михайловой

В Сети появилась редкая фотография, сделанная через тепловизионный прицел танка M1A2SEPv2 "Абрамс". Американцам удалось на учениях "подловить" югославский аналог советского Т-72 - основной боевой танк М-84. На экране тепловизора видно, какие части больше всего "светятся". Впечатляет также высокая детализация обнаруженной цели. Судя по всему, расстояние до нее 1200 метров.

М-84 поставлялись в Кувейт еще в самом начале 90-х, когда существовала СФРЮ. Небольшое количество этих танков даже успело принять участие в войне против Ирака в 1991 году.

В нулевые годы ХХI века планировалось их модернизировать. За право провести такие работы соревновались разработчики из Хорватии и Сербии, последним помогали российские специалисты. В конце концов, модернизацию М-84 в Кувейте признали бесперспективной.

В последние годы сообщалось, что эти бронемашины выведены из войск на базу хранения, но часть танков, по некоторым данным, продолжают использовать для обозначения сил условного противника.

Дмитрий Лемешко