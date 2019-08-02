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02.08.2019
Lenta.ru

В США предложили ограничить Россию в космосе

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Источник изображения: Фото: USAF / Wikimedia

Решить проблему угрозы американским космическим аппаратам со стороны российских и китайских спутников-убийц можно двумя путями, пишет Defense Оne.

Первый способ, предлагаемый изданием, предполагает запрет на приближение к любому важному космическому аппарату других спутников на определенное расстояние, например 50 километров в случае геосинхронной орбиты. Второе решение предполагает развертывание ремонтных спутников, которые могли бы выполнять функцию охраны важных космических аппаратов.

В марте Индия успешно сбила находящийся на низкой околоземной орбите космический аппарат, таким образом став четвертой страной в мире, обладающей противоспутниковым оружием.

В июле министр обороны Франции Флоранс Парли обвинила Россию в шпионаже за восемью иностранными космическими аппаратами.

В том же месяце автор блога SatTrackCam Марко Лангбрук показал, что возможности маневрирования летательного аппарата X-37B OTV (Orbital Test Vehicle) Военно-воздушных сил (ВВС) США и обычного околоземного спутника сопоставимы.

В апреле 2018 года Центр стратегических и международных исследований (США) опубликовал отчет "Оценка космических угроз — 2018", в котором основными странами, потенциально располагающими разного рода средствами воздействия на американские спутники, назывались Китай, Россия, Иран и Северная Корея.

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Страны
Индия
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Франция
Продукция
X-37
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