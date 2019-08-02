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02.08.2019
Интерфакс-АВН

В НАТО считают неприемлемым решение России о запрете авиасообщения с Грузией

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Рождественское благотворительное шествие "Алило" в Тбилиси
Рождественское благотворительное шествие "Алило" в Тбилиси.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Умикашвили

Тбилиси. 31 июля. ИНТЕРФАКС - В НАТО считают неприемлемым решение России о приостановке авиасообщения с Грузией.

"Совершенно неприемлемо устанавливаемое Россией любого рода ограничение, касающееся туризма или торговли. Это имеет важнейшее значение для экономики Грузии", - сказал в среду грузинской телекомпании "Имеди" спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, эти ограничения должны быть сняты как можно скорее.

Комментируя события в Грузии 20-21 июня, когда за выступлением российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии последовали массовые беспорядки в Тбилиси, он заявил, что в НАТО считают неприемлемым насилие и выход процессов за рамки закона.

"Позиция стран-членов НАТО заключается в том, что чтобы ни произошло, не должно быть насилия, процессы не должны выходить за рамки закона", - сказал Аппатурай.

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
Проекты
NATO
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2 комментария
№1
02.08.2019 13:20
Цитата, q
"Позиция стран-членов НАТО заключается в том, что чтобы ни произошло, не должно быть насилия, процессы не должны выходить за рамки закона", - сказал Аппатурай.

А Ливия, Ирак, Югославия-это, что не насилие?
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№2
02.08.2019 13:36
Цитата, q
В НАТО считают неприемлемым решение России о приостановке авиасообщения с Грузией.
Ну не принимайте больше. Кто вас просит? НАТО не государство. Чего там оно хочет, никого не волнует.
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