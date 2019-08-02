Сделка Трампа: США думают о новой системе контроля вооружений

Трамп хочет от России новой системы контроля над вооружениями

Дональд Трамп хочет заключить с Москвой новую сделку в сфере контроля над вооружениями взамен фактически утратившего силу Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), продлевать который после 2021 года США на собираются. "Газета.Ru" проанализировала возможный ход развития событий.

Несмотря на намерение президента США Дональда Трампа заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен.

"Зачем продлевать ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?" - сказал Болтон.

Тем не менее, он подтвердил, что Соединенные Штаты настроены заключить новое соглашение в этой сфере, которое включало бы Россию и Китай.

"Американская система принятия решений порой напоминает сюжеты, описанные в русских баснях: к примеру, действия лебедя, рака и щуки. Но при этом подобная схема в США успешно функционирует - требуемые средства изыскиваются, экономика в настоящее время на подъеме", - говорит "Газете.Ru" директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

По его словам, порой принятие внешнеполитических решений в США при Трампе выглядит неловко. К примеру, совершенно неожиданно разрушаются достигнутые ранее договоренности, напомнил эксперт.

"Однако при этом сохраняются особые, я бы даже сказал теплые отношения на личностном уровне. Более того, личностный фактор сегодня во многом заменил объективные процессы при подготовке и принятии решений в США", - говорит Ознобищев.

Как подчеркнул собеседник издания, Трампом в принципе многие вещи сегодня делаются единолично и без какой-либо предварительной подготовки и проработки. Захотел - повернул налево, а захотел - совершил правый поворот.

Подобная ситуация в определенной степени наблюдается и с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США официально выйдут уже 2 августа.

По мнению политолога, сторонам стоило бы тщательно проработать вопрос, обговорить все нюансы, выйти на какие-либо договоренности, которые столь важны и для Москвы, и для Вашингтона.

Однако фактор личного авторитета Трампа внутри собственной страны сыграл свою роль: глава государства как бы не идет на поводу у русских, не делает им никаких поблажек и уступок, и в то же время выступает за безопасность, и в первую очередь - за безопасность Америки.

"Я думаю, именно эта логика им руководит, и эта логика во многом присуща ему изначально, поскольку Дональд Трамп очень многого добился в жизни и, в первую очередь, в обеспечении своих экономических интересов. Миллиардером быть в Америке очень непросто", - констатировал Ознобищев.

По мнению директора Института стратегических оценок, примерно такую же логику глава Белого дома применяет и в политике. Тем не менее, Трамп весьма тепло отзывается о Владимире Путине, и президент России о нем также отзывается достаточно хорошо.

"Поэтому, исходя из последних заявлений Трампа в сфере контроля над вооружениями, совершенно неудивительно, что в который раз возникла ситуация, при которой левая рука в США не знает, что делает правая.

С одной стороны, налицо заявления о выходе из ДРСМД, с другой - есть желание заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями", - отметил Ознобищев.

По его словам, Болтон мог заявить о позиции, которая проработана и согласована в Государственном департаменте США. А Трамп может себе позволить говорить и поступать так, как он считает нужным. "Поэтому я думаю, что в действительности будет и то, и другое", - подвел итог Ознобищев.

Собеседник издания считает, что США выйдут из ДРСМД, но при это никаких дополнительных резких шагов Вашингтоном сделано не будет. Апокалипсических сценариев типа размещения новых ракет в Европе не предполагается, если, разумеется, не возникнет какого-нибудь нового кризиса, уверен эксперт.

Дональд Трамп заинтересован в новом договоре по контролю над стратегическими вооружениями, считает Ознобищев. "Хотя и непонятно, кто главе Белого дома готовит внешнеполитические решения, какого-то коллективного мозгового центра пока там не заметно, но, в целом, люди в Белом доме разумные", - полагает директор Института стратегических оценок.

К примеру, в корпорации RAND, считающейся близкой к исполнительной власти, отдают себе отчет, что контроль над вооружениями - вещь обоюдно важная для обеих стран - и для США, и для России.

"Поэтому я полагаю, что США пойдут по пути контроля над вооружениями, хотя этот путь будет очень непростым, и, надо полагать, не очень последовательным. И хотя ДРСМД сегодня разрушен, какие-то обязательства по договору, есть основания думать, все же будут соблюдаться. И нам важно их зафиксировать хоть в каком-либо документе", - считает Ознобищев.

"И в то же время, я думаю, и здесь мое мнение отличается от суждений многих других представителей отечественного экспертного сообщества, продление СНВ-III все-таки будет, - надеется собеседник "Газеты.Ru".

- И я полагаю, будут какие-то предложения со стороны США по поводу последующих шагов в сфере контроля над вооружениями".

Как считает Ознобищев, "мы будем трактовать их как ответ на наши предложения".

По его словам, Россия "давно обращается к США с разного рода предложениями в сфере СНВ, суть которых не очень публична: американской стороне при этом передаются закрытые для посторонних глаз письма по этой проблематике".

"Мы понимаем, и тут мы едины, и Москва, и Вашингтон, что гонка вооружений разрушительна и контрпродуктивна для обоих государств, для наших экономик, для внутренней политики. Для России это характерно в первую очередь, но и чувствительно даже для США. Поэтому на фоне негативных в настоящее время новостей, у меня в отношении продления Договора СНВ-III ожидания умеренно позитивные", - подвел итог директор Института стратегических оценок.

СНВ-III - договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на 5 лет, им предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-I.

Срок действия договора СНВ-III - до февраля 2021 года. Пока что США официально не объявили, намерены ли продлевать действие документа. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не будет продлевать договор СНВ-III, "если этого никто не хочет".

Отдел "Армия"