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01.08.2019
Хайтек+

Новый фотоэлектрический двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд

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Дрон у колокольни университета в Беркли
Дрон, летящий у колокольни Калифорнийского университета в Беркли.
Источник изображения: techxplore.com

Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли представили новый фотоэлектрический двигатель для дронов, который позволит им летать несколько дней без подзарядки — против нескольких часов сейчас. Об этом пишет TechExplore.

В последние 15 лет устройства, способные преобразовывать тепло в электричество, достигли эффективности в 23%. Дальше их разработчикам продвинуться пока не удавалось.

Исследователи создали двигатель на основе термофотоэлектрических компонентов — сверхлегких альтернативных источников питания, которые позволяют получать энергию от преобразования тепла и света. Инженеры установили, что ключом к повышению эффективности солнечных элементов является не поглощение большего количества фотонов (света), а их излучение.

Созданный исследователями фотоэлектрический двигатель превращает тепло в электричество эффективностью в 29%. В будущем инженеры планируют повысить этот показатель до 50%, что позволит дронам с термофотоэлектрическими аккумуляторами летать без подзарядки до нескольких дней подряд.

Кроме того, такие устройства могут использоваться для питания зондов глубокого космоса в течение столетий, а в будущем — и домов от генератора размером с конверт.

Ранее инженеры из Университета Барселоны представили миниатюрный дрон с радиомаяком и детектором токсичных газов. Беспилотник позволит проверять промышленные объекты в случае аварийных ситуаций до того, как в них войдут спасатели.

Олег Сабитов

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