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01.08.2019
РИА Новости

Более 350 десантников прыгнули с парашютами в рамках подготовки к АрМИ-2019

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Учебное десантирование. Архивное фото
Учебное десантирование. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 350 десантников совершили тренировочные прыжки, готовясь к конкурсу "Десантный взвод" в рамках АрМИ-2019, сообщили в пресс-службе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках подготовки к первому этапу конкурса участники конкурса "Десантный взвод – 2019", который пройдет в Псковской области в период с 3 по 13 августа, более 350 участников конкурса совершили тренировочные прыжки из вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ на парашютных системах Д-10 с высоты 600 метров", - говорится в заявлении.

Уточняется, что 29 июля была проведена предпрыжковая тренировка, на которой военные смогли отработать действия десантников в разных условиях.

Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы пройдут на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более шести тысяч военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.

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