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01.08.2019
РИА Новости

В США рассказали о планах по обеспечению безопасности в Ормузском проливе

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Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе.
Источник изображения: © U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. США стремятся возложить на партнеров до 90 процентов ответственности за обеспечение безопасности судов в Ормузском проливе, заявил в среду вице-адмирал ВМС США Майкл Гилдэй.

"(Это) будет на 80-90 процентов работой коалиции и в гораздо меньшей степени работой США, которая прежде всего направлена на предоставление разведданных остальным. Мы будем сопровождать наши корабли, но не будем присутствовать там в большом количестве. Идея в том, чтобы региональные партнеры взяли на себя львиную долю нагрузки", - сказал он, выступая в сенате.

По его словам, у США имеются ресурсы в регионе, чтобы обеспечить безопасность американских кораблей, которых, как отметил вице-адмирал, там немного.

Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.

Лондон также заявлял о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

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