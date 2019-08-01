Россия покажет на МАКС-2019 новейшие модификации самолетов Ил-76 и Ил-78
Десантирование из самолета Ил-76МД во время совместных российско-египетских тактических учений.
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия проведёт серию презентаций экспортным заказчикам новейших модификаций самолётов Ил-76 и Ил-78 в ходе авиасалона МАКС-2019, сообщили в среду в пресс-службе Рособоронэкспорта.
"Рособоронэкспорт планирует провести для потенциальных заказчиков из стран СНГ, Азии и Африки, Арабского Востока, Африки и Латинской Америки серию презентаций новейших "Илов" уже в августе в рамках международного авиационно-космического салона "МАКС-2019" в Жуковском Московской области", - говорится в сообщении.
В пресс-службе спецэкспортёра отметили, что сегодня "прекрасные" перспективы экспорта есть у военно-транспортных и специальных самолетов Ил-76МД-90А(Э) и Ил-78МК-90.
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