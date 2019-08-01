Жилье для военнослужащих построят на Курилах

На Курилах будут построены новые здания для расквартирования воинских частей. Об этом сообщил командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко.

"Особое внимание по обеспечению комфортными жилищными условиями уделено дальним гарнизонам. На островах Курильской гряды завершаются работы по возведению двух новых общежитий, спланировано дальнейшее обновление и развитие этих военных городков", - заявил генерал в интервью "Красной звезде".

Расширение армейской инфраструктуры неминуемо тянет за собой развитие всех Курил

Надо понимать, что совершенствование островной армейской инфраструктуры неминуемо тянет за собой развитие инфраструктуры всех Курил. Военные строят там дороги, которыми пользуется и местное население. Ведомственные школы, детсады открыты в том числе для ребятишек из местных семей. Построенные военными на островах аэродромы в перспективе смогут принимать гражданские самолеты. Словом, минобороны решает на Курилах не столько узковедомственную оборонную задачу, сколько выполняет общегосударственную миссию по развитию региона.

Что же касается чисто армейских дел, то за последние годы генералы значительно нарастили военную группировку на Курильских островах. Так, в апреле Минобороны РФ сообщило о введении в действие на острове Кунашир зоны боевого дежурства противовоздушной обороны. Это стало возможным после того, как на самый восточный форпост России были переброшены с материка мобильные береговые радиолокационные станции наблюдения за морскими объектами "Мыс-1" и гидроакустические комплексы. Они создали на Курилах сплошную зону для обнаружения и отслеживания всех надводных, подводных и воздушных целей на дальности до 200 км. Функцию прикрытия островов с воздуха взяли на себя достаточно современные зенитно-ракетные комплексы ПВО "Тор-М2У". Они способны одновременно работать четырьмя ракетами по четырем воздушным целям. К тому же в расчете "Тора" всего два человека - командир и оператор.

Огневой мощи у базирующихся на гряде сухопутных подразделений, в частности, из 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, тоже хватает. Эту самую мощь в том числе обеспечивают танковые взводы и роты на Т-72Б3. В арсеналах "островитян" есть и новые реактивные системы залпового огня, полевые пушки, минометы. А в аэропорту Ясный на острове Итуруп боевое дежурство несут современные многоцелевые истребители Су-35.

Еще по предложению Генштаба на Итурупе и Кунашире разместили новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Вся эта группировка представляет собой мощную силу, способную гарантированно предотвратить высадку на острова чужих войск, сорвать атаки вражеских кораблей, ракет и авиации.

А что в планах у военных? Список новых строек на Курилах генералы по понятным причинам не обнародуют - все-таки речь идет о режимных объектах. Но кое-какие новости о Курилах время от времени просачиваются в СМИ. Так, сенатор Франц Клинцевич из Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности говорил, что на островах могут построить новую военно-морскую базу Тихоокеанского флота. Была информация и по планам создания на острове Матуа в центре Курильской гряды аэродрома для базирования легких военно-транспортных самолетов. Правда, это известие официального подтверждения в Минобороны России не получило.

Пока лишь достоверно известно, что Матуа стал объектом совместного изучения для военных специалистов и членов Российского географического общества.

Юрий Гаврилов