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01.08.2019
ТАСС

Россия разрешила передачу Египту двух иорданских Ил-76МФ

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Вошедший в состав ВВС Египта бывший иорданский военно-транспортный самолет Ил-76МФ (египетский бортовой номер "1332", египетская регистрация SU-BTY, серийный номер 96-02, заводской номер 2013423808, в Иордании имел бортовой номер "361" и регистрационный н
Вошедший в состав ВВС Египта бывший иорданский военно-транспортный самолет Ил-76МФ (египетский бортовой номер "1332", египетская регистрация SU-BTY, серийный номер 96-02, заводской номер 2013423808, в Иордании имел бортовой номер "361" и регистрационный номер JY-JID).
Источник изображения: Mohamed Mansour / twitter @Mansourtalk

В "Рособоронэкспорте" подчеркнули, что военно-транспортные самолеты этого семейства зарекомендовали себя как надежные и простые в эксплуатации машины

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия разрешила Иордании передать Египту два ранее поставленных королевству военно-транспортных самолета Ил-76МФ. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Рособоронэкспорт" подтверждает, что в соответствии с решением Российской Федерации Иордании разрешена передача двух ранее поставленных самолетов Ил-76МФ в Арабскую Республику Египет", - отметили в пресс-службе спецэкспортера.

"Этот пример реэкспорта свидетельствует не только о гибкости российской стороны в решении актуальных для партнеров вопросов оснащения национальных вооруженных сил, но и о том, что военно-транспортные самолеты семейства "Ил" зарекомендовали себя в мире как надежные и простые в эксплуатации машины", - подчеркнули в "Рособоронэкспорте".

Ранее ряд специализированных арабских СМИ опубликовал фотографии Ил-76 с опознавательными знаками ВВС Египта. До этого военно-транспортные самолеты Ил-76 в Египет не поставлялись.

Ил-76МФ является модификацией серийного военно-транспортного самолета Ил-76МД и предназначен для решения тех же задач, что и базовый самолет. По своим транспортным возможностям он на 40% превосходит своего предшественника. Это возможно благодаря, увеличенному объему грузовой кабины, установке новых экономичных двигателей ПС-90А-76, модернизации пилотажно-навигационного комплекса и систем самолета. За счет значительного удлинения грузовой кабины удалось увеличить число перевозимого личного состава и обслуживающего персонала.

В новость были внесены изменения (19:30 мск) - добавлена информация по тексту.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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