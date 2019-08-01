Израиль применил F-35I против Ирана в Ираке

19 и 28 июля Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по лагерю Ашраф и базе Аль-Хашд аш-Шааби с иранскими военными советниками и оружием, соответственно, расположенными северо-восточнее Багдада (Ирак), сообщает The Aviationist.

Издание пишет, что в первый день удары наносились одним или несколькими израильскими истребителями пятого поколения F-35I Adir, которые со стороны Ирака подлетели на расстояние около 80 километров к границе с Ираном.

The Aviationist отмечает, что F-35I Adir могли использоваться и во второй день ударов. Согласно изданию, для выполнения таких миссий самолетам требуется преодолеть не менее тысячи километров в "режиме невидимки" ("первого дня войны"), когда вооружение должно располагаться исключительно внутри истребителя. The Aviationist допускает возможность использования воздушной дозаправки F-35I Adir в таких миссиях.

Хотя Израиль официально не прокомментировал нанесение ударов по иранским позициям в Ираке, в беседе с Breaking Defense израильский генерал-майор (в отставке) Амос Ядлин оценил новость Asharq Al-Awsat как, скорее всего, соответствующую действительности.

Впервые об использовании F-35I Adir против Ирана и Ирака сообщила 30 июля зарегистрированная в Лондоне (Великобритания) арабская газета Asharq Al-Awsat, которая источником информации назвала западных дипломатов.

В феврале F-35I Adir заподозрили в уничтожении сирийского радара JY-27 китайского производства.

В мае 2018 года Армия обороны еврейского государства заявила о первом в мире боевом применении F-35 Lightning II.