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01.08.2019
Lenta.ru

Израиль применил F-35I против Ирана в Ираке

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Источник изображения: Фото: Amir Cohen / Globallookpress.com

19 и 28 июля Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по лагерю Ашраф и базе Аль-Хашд аш-Шааби с иранскими военными советниками и оружием, соответственно, расположенными северо-восточнее Багдада (Ирак), сообщает The Aviationist.

Издание пишет, что в первый день удары наносились одним или несколькими израильскими истребителями пятого поколения F-35I Adir, которые со стороны Ирака подлетели на расстояние около 80 километров к границе с Ираном.

The Aviationist отмечает, что F-35I Adir могли использоваться и во второй день ударов. Согласно изданию, для выполнения таких миссий самолетам требуется преодолеть не менее тысячи километров в "режиме невидимки" ("первого дня войны"), когда вооружение должно располагаться исключительно внутри истребителя. The Aviationist допускает возможность использования воздушной дозаправки F-35I Adir в таких миссиях.

Хотя Израиль официально не прокомментировал нанесение ударов по иранским позициям в Ираке, в беседе с Breaking Defense израильский генерал-майор (в отставке) Амос Ядлин оценил новость Asharq Al-Awsat как, скорее всего, соответствующую действительности.

Впервые об использовании F-35I Adir против Ирана и Ирака сообщила 30 июля зарегистрированная в Лондоне (Великобритания) арабская газета Asharq Al-Awsat, которая источником информации назвала западных дипломатов.

В феврале F-35I Adir заподозрили в уничтожении сирийского радара JY-27 китайского производства.

В мае 2018 года Армия обороны еврейского государства заявила о первом в мире боевом применении F-35 Lightning II.

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Великобритания
Израиль
Ирак
Иран
Китай
Сирия
Продукция
F-35
F-35A
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