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01.08.2019
Военное обозрение

Столтенберг: НАТО ответит на прекращение ДРСМД "вымеренными мерами"

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Североатлантический альянс готовится к сценарию прекращения действия положений Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности и будет реагировать на это "вымеренными мерами", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Источник изображения: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm

По словам главы альянса, НАТО "все еще призывает" Россию вернуться к выполнению положений договора и тем самым "спасти его от распада". Но при этом Столтенберг в очередной раз заявляет, что "причиной кончины договора является то, что его нарушает Россия".

Мы должны обеспечить, что после распада договора у нас по-прежнему будет надежные оборона и сдерживание, и мы примем для этого необходимые меры. НАТО все еще призывает РФ вернуться к выполнению, чтобы спасти договор, но, с другой стороны, готовится к миру без ДРСМД. Причина и проблема, по которой мы теперь видим кончину договора, заключается в том, что РФ нарушает договор

- сообщил он журналистам.

Столтенберг пообещал дать ответ на новую ситуацию, но при этом заверил, что действия альянса будут сугубо оборонительными.

Мы ответим координированным и вымеренным способом. Мы смотрим на варианты в сфере обычных, конвенциональных средств, противовоздушных и противоракетных средств, улучшения разведки, учений, новых инициатив в сфере контроля за вооружениями

- заявил он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США официально выходят из ДРСМД 2 августа, после чего договор прекратит свое существование. При этом в прекращении действия договора он обвинил Россию.

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Военные учения
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