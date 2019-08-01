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01.08.2019
Известия.ru

Военные самолеты и вертолеты отправят тушить лесные пожары в Сибири

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Минобороны России по поручению президента страны Владимира Путина отправляет на тушение пожаров в Красноярский край 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации. Об этом в среду, 31 июля, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ведомство.

"Генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае", — указано в сообщении.

В настоящее время экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку.

Ранее 31 июля Путин дал указание Министерству обороны России подключиться к тушению пожаров на территории Сибири. Кроме того, российский лидер поручил до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области.

По данным "Федерального агентства новостей", в Сибири горит более 1,6 млн га. Режим ЧС с 29 июля введен в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии, с 30 июля — в Якутии.

Накануне в МЧС заявили о нехватке сил и средств для тушения возгораний. Так, на очагах работает около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника "Авиалесоохраны".

В Красноярском крае к ликвидации огня присоединились дополнительно 100 профессиональных десантников и силы авиации МЧС. В Якутии к тушению привлечены почти 800 человек.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
01.08.2019 05:47
Небось Шойгу предложил выделить средства и силы, а выдали, как Президент распорядился...
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