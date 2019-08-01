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01.08.2019
Lenta.ru

Российский "Союз МС" окажется ненужным Европе

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Источник изображения: Фото: NASA / Wikimedia

Европейские астронавты вскоре перестанут летать на Международную космическую станцию (МКС) при помощи российских пилотируемых кораблей "Союз МС", сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

По его словам, итальянец Лука Пармитано может стать последним европейцем, который воспользуется российскими услугами по доставке людей на околоземную орбиту. "Пока планирование такое, что на ближайшие годы он последний астронавт ЕКА, который отправился на МКС с Байконура", — сказал Пишель.

В марте американская компания SpaceX впервые запустила (в беспилотном режиме) к МКС пилотируемый корабль Crew Dragon.

В июне 2018 года источник РИА Новости в европейской космической отрасли сообщил, что Европа к 2023 году допускает отказ от коммерческих запусков российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с экваториального космодрома Куру (Французская Гвиана) в пользу разрабатываемой собственной ракеты Ariane 6 в версии с двумя боковыми ускорителями.

В сентябре 2014 года SpaceX и Boeing были названы победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых кораблей для полетов на околоземную орбиту. Проект SpaceX Crew Dragon получил 2,6 миллиарда долларов, Boeing Starliner — 4,2 миллиарда.

С июля 2011 года доставка людей на МКС осуществляется исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными пилотируемыми кораблями "Союз ТМА", "Союз ТМА-М" и "Союз МС".

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Компании
Boeing
ESA (ЕКА)
SpaceX
Проекты
Ariane РН
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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