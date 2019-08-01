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01.08.2019
Известия.ru

Опубликовно видео старта ракеты "Союз" с кораблем "Прогресс МС-12"

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

"Роскосмос" опубликовал видео старта ракеты-носителя "Союз" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-12" с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС).

"Союз-2.1а" стартовал с площадки №31 в 15:10 мск. Грузовой корабль доставит на МКС более тонны топлива, 420 кг воды и 1,2 т продовольствия для экипажа. Космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на космическую станцию. Стыковка с ней запланирована на 18:35 мск, уточняет "Федеральное агентство новостей".


"Прогресс МС-12" стал третьим кораблем, который направился к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. Полет по стандартной схеме длится 50 часов и состоит из 50 витков.

24 июля стало известно, что возвращение с МКС на Землю корабля "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федором" перенесли с 3 на 7 сентября.

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