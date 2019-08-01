Уходят тысячами: украинские контрактники бегут из армии

Экс-депутат Рады рассказал о массовых увольнениях в ВСУ

Украинские военнослужащие по контракту массово увольняются из-за ухудшения состояния армии, заявил экс-депутат Рады. Он объяснил это большим количеством "бандеровских формирований", а это привело к тому, что даже офицеры боятся что-то сказать "уголовным авторитетам" в армии. По его мнению, решить эту проблему не поможет даже увеличение зарплат для служащих.

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил в своем фейсбуке о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ. Он разместил на своей странице письмо заместителя начальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко, написанное 6 мая.

Согласно его тексту, с начала года с военной службы в ВСУ уволено 9386 военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава.

81% из них отказались заключать следующий контракт и освободились после окончания действия текущего. По сравнению с таким же периодом прошлого года этот показатель увеличился почти на 30%.

В письме уточняется, что наибольший отток контрактников наблюдается в частях, участвующих в боевых действиях в Донбассе. По мнению Думенко, повышение денежного довольствия не может остановить отток военнослужащих.

Журавко считает, что меры, предпринимаемые руководством ВСУ, не способствуют восстановлению украинской армии, и контрактники продолжат уходить. Он уверен, что военнослужащие устали от плачевного состояния армии, где много "бандеровских формирований" и куда "набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов "широкого профиля".

"Дедовщина, криминальное паханство образца мест лишения свободы - они не то что не способствуют поднятию боевого духа бандеровско-нацистских солдат, а до конца разлагают дисциплину в подразделениях украинской армии. Доходит до того, что даже офицеры боятся что-то сказать и чем-то возразить уголовным авторитетам в военной форме, держащим в руках оружие", - подчеркнул Журавко.

Из-за плохого состояния экономики Украины правительство, скорее всего, не сможет привлечь в армию новые кадры повышением зарплат, считает экс-депутат. По его словам, украинцам нельзя соглашаться на службу, потому что они станут "для генералов бандеровских войск Украины пушечным мясом, на котором зарабатывают большое бабло".

"Чем дальше время будет уносить в недосягаемую даль несбывшиеся предвыборные обещания президента Украины и его слуг из Верховной рады, тем быстрее и в больших масштабах будет разбегаться по домам и схронам "самая сильная и могучая армия Европы", - заявил Журавко.

Ухудшение условий в украинской армии отражается и на морально-психологическом состоянии военнослужащих.

Это неоднократно отмечали в самопровозглашенных республиках на востоке страны. Заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин 29 июля сообщил, что украинские бойцы подразделений морской пехоты устроили бунт с требованием улучшить материальное обеспечение личного состава.

По его словам, 16 бойцов 36-й бригады морской пехоты Мариупольского направления отказались подчиняться приказам командования. Из-за этого на место прибыли сотрудники военной прокуратуры и СБУ.

Замначальника народной милиции рассказал, что организатором бунта стал старший матрос Роман Бондаренко. Причем у него неплохие отношения с начальством - 8 июля Бондаренко даже получил от минобороны Украины 10 тыс. гривен премии за успехи в ведении боевых действий на юго-востоке страны, сообщил Басурин. Тем не менее, боец призвал своих сослуживцев игнорировать приказы до тех пор, пока вещевое и продовольственное снабжение морпехов не будет улучшено.

Плохие условия содержания нередко становятся поводом для бунтов среди украинских военнослужащих. Офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщал, что

11 июля четверо бойцов ВСУ в Донбассе избили своего командира за то, что он лишил их дополнительных премий за июнь.

В момент совершения преступления военнослужащие были в состоянии алкогольного опьянения, уточнил он.

Как рассказал Филипоненко, из-за задержки выплат бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ начали массово саботировать приказы командования и даже совершать преступления. В их рядах также участились случаи дезертирства.

Президент Украины Владимир Зеленский интересовался условиями содержания украинских военных в районе боевых действий в Донбассе у них самих, когда был на передовой 27 мая. Это был его первый визит в регион в качестве президента. Там он осмотрел позиции Вооруженных сил страны.

Вместе с украинской армией глава государства находился в станице Луганской и населенном пункте Счастье. Президент даже побывал непосредственно на передовой в 400 м от ближайшей позиции противника.

Украинский лидер проверил условия проживания солдат, расспросил их о качестве питания, укомплектовании подразделений людьми и техникой, а также о том, получают ли они жилье и социальный пакет.

По итогам поездки глава государства поручил улучшить содержание военнослужащих на передовой.

Кристина Сизова