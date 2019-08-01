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01.08.2019
ТАСС

"Прогресс МС-12" выведен на околоземную орбиту

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12".
Источник изображения: © РКК "Энергия"/ГК "Роскосмос"

Грузовой космический корабль должен доставить на МКС 420 кг воды, более тонны топлива, а также 50 кг сжатого газа в баллонах

КОРОЛЕВ /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-12", запущенный в среду с Байконура на ракете-носителе "Союз-2.1а", в 15:19 мск успешно вышел на околоземную орбиту. Об этом сообщил представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"Есть отделение космического аппарата от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал он.

Ранее в ЦУП сообщили, что ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-12" запущена в среду в 15:10 мск с 31-й стартовой площадки Байконура. "Запуск ракеты-носителя выполнен штатно", - отметил представитель ЦУП.

Сближение "Прогресса" с Международной космической станцией (МКС) планируется проводить по двухвитковой схеме, на что уйдет три часа 25 минут. Причаливание "грузовика" к стыковочному модулю "Пирс" будет выполнено в 18:35 мск в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и российских участников экипажа МКС.

Корабль должен доставить на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека - научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены.

В настоящее время на борту Международной космической станции находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

В новость были внесены изменения (15:24 мск) - добавлены подробности по тексту.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Италия
Россия
США
Проекты
Байконур
Медицина
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Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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