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01.08.2019
Известия.ru

Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны России подключиться к тушению пожаров на территории Сибири. Об этом в среду, 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент РФ Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока", — уточнили они.

Кроме того, российский лидер поручил до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области.

По данным "Федерального агентства новостей", в Сибири горит более 1,6 млн га. Режим ЧС с 29 июля введен в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии, с 30 июля — в Якутии.

Накануне в МЧС заявили о нехватке сил и средств для тушения возгораний. Так, на очагах работают около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника "Авиалесоохраны".

В Красноярском крае к ликвидации огня присоединились дополнительно 100 профессиональных десантников и силы авиации МЧС. В Якутии к тушению привлечены почти 800 человек.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Персоны
Путин Владимир
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2 комментария
№1
01.08.2019 14:13
Пустомели....
Тайга в Сибири и на Дальнем Востоке горит каждый год, но до сих пор не сформирована не одна бригада МЧС оборудованная аэромобильной и десантируемой противопожарной техникой, вертолетными эскадрильями, БЛА и мини-спутниками...

В 21-м веке главным оружием огнеборцев по прежнему остаются лопата и ранцевый огнетушитель - брызгалка.....
Позор президенту и правительству за бездействие и равнодушие....
Сначала допускают развитие катастрофы (пожары/ наводнения..., а потом силами и жизнями простых солдат- срочников и добровольцев затыкают свои проколы....
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№2
01.08.2019 17:57
А я вот удивляюсь где вы "борцы за природу" были в прошлом году когда у нас в стране еще больше горело лесов?!?!?В 2018 году огнем было пройдено 8 млн 674 тыс. га (в 2,5 раза больше, чем в 2017 году), число очагов составило 12 тыс. 121.
Или вот Наибольший ущерб принесли природные пожары 2010 года, которые затронули всю территорию европейской части страны. Было зафиксировано 34 тыс. 812 очагов возгораний общей площадью около 2 млн га, в том числе более 1 тыс. торфяных. По данным МЧС России, всего от пожаров и вызванного ими смога пострадали 17 регионов, более 2,5 тыс. семей остались без крова, более 60 человек погибли в огне и от отравления продуктами горения, ущерб оценивался в 85,5 млрд рублей.
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