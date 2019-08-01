Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны России подключиться к тушению пожаров на территории Сибири. Об этом в среду, 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент РФ Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока", — уточнили они.
Кроме того, российский лидер поручил до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области.
По данным "Федерального агентства новостей", в Сибири горит более 1,6 млн га. Режим ЧС с 29 июля введен в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии, с 30 июля — в Якутии.
Накануне в МЧС заявили о нехватке сил и средств для тушения возгораний. Так, на очагах работают около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника "Авиалесоохраны".
В Красноярском крае к ликвидации огня присоединились дополнительно 100 профессиональных десантников и силы авиации МЧС. В Якутии к тушению привлечены почти 800 человек.
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