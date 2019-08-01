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01.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Найдено объяснение отставанию США от России в сфере гиперзвукового оружия

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Источник изображения: raytheon.com

Соединенные Штаты отстают от России в сфере гиперзвуковых ракет, так как не могут решить проблемы по созданию высокопрочных термостойких материалов, полагают эксперты.

В США закончился анализ программы Tactical Boost Glide, предполагающей создание ракетного комплекса, по мнению экспертов, являющегося аналогом российского "Авангарда", передает RT.

Вице-президент компании–разработчика Raytheon Advanced Missile Systems Томас Буссинг заявил, что корпорация Raytheon считает необходимым ускорить разработку и поставку в войска гиперзвукового оружия.

Обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко полагает, что США отстают от России в создании планирующего боевого блока.

"Авангард" – это огромное достижение российской науки. Не имея двигателя, он способен маневрировать на гиперзвуковой скорости. Вокруг него образуется облако плазмы, но при этом он сохраняет управляемость. Сбить его практически невозможно. Как удалось разработать такой аппарат? Я могу лишь предположить, что его появление стало результатом создания не имеющих аналогов материалов и уникального покрытия", – отметил Дрозденко.

Он добавил, что Россия остается лидером в гиперзвуковой сфере потому, что США в свое время недооценили важность этого направления.

"Практически все испытываемые американцами образцы гиперзвукового оружия разрушались, а создание планирующего блока началось достаточно поздно. Сейчас США пытаются сократить дистанцию с Россией. Правда, на мой взгляд, американцы делают акцент на промышленный шпионаж в отношении нашей страны. При этом для внутреннего потребления делаются заявления о том, что вот-вот появится некое чудо-оружие, не хуже, чем у русских", – пояснил Дрозденко.

Ранее американские СМИ со ссылкой на разведку заявляли, что Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард".

Напомним, комплексы "Авангард" уже начали поступать в войска РВСН.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Компании
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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