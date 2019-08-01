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01.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире

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Источник изображения: Reuters

Согласно данным министерства международной торговли Великобритании, страна в 2018 году вышла на второе место в мире по объему экспорта вооружений, обогнав Россию.

По данным ведомства, в 2018 году британские оборонные компании получили контракты на 17 млрд долларов. Доля экспорта британских компаний по итогам 2018 года составила 19%, а рыночная доля России снизилась с 16% в 2017 году до 14%, сообщает "Коммерсант".

Таким образом Россия упала на третьем месте по объему экспорта вооружений. На первом месте по-прежнему находятся США с долей в 40% от общемирового объема продаж.

Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока. В основном экспортируются системы военно-воздушного сектора: 24 истребителя Typhoon были поставлены Катару, также поставляются комплектующие для F-35 в США.

30 июня замминистра обороны Александр Фомин заявил, что западные санкции негативно отразились на сроках поставки российского вооружения и военной техники иностранным заказчикам.

При этом Фомин говорил, что санкции не помешали России сохранить второе место на мировом рынке поставок вооружений.

В конце июня глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что доля России в глобальном экспорте вооружений составила более 20%.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Катар
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
EF-2000
F-35
Персоны
Фомин Александр
Чемезов Сергей
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