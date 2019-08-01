Грузия предоставила больничные койки украинским карателям – оплачивают США

Тринадцать участников карательной операции, получивших ранения на Донбассе, отправились на лечение в Тбилиси, сообщает "ПолитНавигатор".

Пресс-служба Нацгвардии Украины уточняет, что программа будет проходить "для гвардейцев и их жен в течение 10 дней в реабилитационном центре Министерства обороны Грузии уже во второй раз".

Группы военнослужащих Национальной гвардии Украины, пострадавших в зоне так называемой антитеррористической операции и ранее прибывали в Грузию для получения психологической и физиологической помощи в Церованском реабилитационном центре Минобороны им. Маро Макашвили.

28 апреля 2015 года Министерства обороны Грузии и Украины подписали меморандумом, согласно которому украинские военнослужащие получили возможность прохождения реабилитации в медико-психологическом реабилитационном центре Министерства обороны Грузии в городе Церовани. В течение 20152016 годов в специализированном центре прошли реабилитацию 34 военнослужащих ВСУ, а в июне 2016 года прошли курс лечения еще 15 бойцов Национальной гвардии. Все проекты поддерживаются и финансируются американской стороной.