Минобороны Болгарии начинает тендер на поставку новых бронемашин

ЦАМТО, 31 июля. Согласно пресс-релизу Минобороны Болгарии, межведомственная рабочая группа выберет подрядчика для реализации инвестиционного проекта поставки Сухопутным войскам страны новых бронемашин до конца 2019 года.

В ходе состоявшегося 18 июля 2019 года заседания Совета обороны Болгарии было принято решение, что работа межведомственной рабочей группы по выбору подрядчика для инвестиционного проекта "Приобретение боевой техники для оснащения батальонных боевых групп в составе механизированной бригады" должна быть завершена не позднее 20 декабря 2019 года.

На совещании министр обороны Красимир Каракачанов подтвердил готовность запроса о предложениях на поставку ББМ. В ближайшее время планируется инициировать процедуру его согласования между Министерством обороны и Министерством экономики для отправки компаниям ARTEC GmbH (Германия), Patria (Финляндия), NEXTER Group (Франция) и General Dynamics Land System - MOWAG (Швейцария).

После отправки указанным претендентам запроса о предложениях будет сформирована межведомственная рабочая группа для выбора подрядчика, которая проведет полный анализ и оценку поданных документов, а затем подготовит отчет для министра обороны.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Болгарии 16 мая 2018 года одобрило приобретение 150 новых боевых бронированных машин для оснащения трех батальонных боевых групп механизированной бригады. Бюджет программы поставки ББМ составил 1,464 млрд. левов с НДС (836,6 млн. долл.). Планы предусматривали поставку 90 БМП и 60 специальных и вспомогательных машин (120-мм самоходные минометы, машины управления и санитарные машины), дополнительного оборудования, а также обучение личного состава. 8 июня 2018 года инвестиционный проект "Приобретение боевой техники для оснащения батальонных боевых групп в составе механизированной бригады" был одобрен Национальным собранием Болгарии. Срок реализации проекта составляет 12 лет.

В рамках реализации данной программы СВ Болгарии получат бронемашины, соответствующие современным требованиям к боевой эффективности, мобильности и безопасности и сравнимыми с аналогичными системами вооружений государств-членов НАТО.

Запрос о предложениях на поставку новых бронемашин первоначально планировалось опубликовать в конце 2018 года, но он так и не был выпущен. В феврале 2019 года появилась информация о том, что Министерство обороны Болгарии перенесло тендер на закупку 150 новых ББМ на более поздний срок, поскольку не смогло подготовить тактико-технические требования к новой технике.

Учитывая недавнее решение о закупке истребителей F-16 в США, для которой потребовалось увеличить бюджет Министерства обороны на 2,1 млрд. левов, решение о закупке ББМ вызывает некоторое недоумение.