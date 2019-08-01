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01.08.2019
Военное обозрение

Комиссия ВВС США: В боевом состоянии находятся шесть B-1 Lancer из 61

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В США проанализировали ситуацию со стратегическими бомбардировщиками B-1 Lancer, число которых в американском авиапарке на 2019 года - 61 единица. Анализ проводился специалистами ВВС на основании запроса члена комитета по вооружённым силам Сената Майка Раундса (Демпартия).

Источник изображения: topwar.ru

Выводы опубликованы в вышедшем журнале военно-воздушных сил США, где сообщается, что из 61 единицы B-1 Lancer к выполнению боевых задач на данный момент пригодны лишь 6 самолётов.

Из материала:

15 тяжёлых бомбардировщиков находятся на техобслуживании в заводских ангарах, 39 самолётов закрыты для проведения инспектирования по разным причинам.

Ещё один бомбардировщик числится на бумаге, и его пока "ищут".

То есть, состояние 39 самолётов проверить нельзя, а один стратегический бомбардировщик в США вообще "потеряли".

Раундс, отмечая выводы докладчиков, высказался о том, что основная часть флота "находится в процессе интенсивной работы по техническому обслуживанию". В Сенате при этом отметили, что столь высокий процент тяжёлых бомбардировщиков, одновременно отправленных на техобслуживание, не является приемлемым.

В ответ на это генерал Тимоти Рэй, находящийся в должности начальника Глобального ударного командования ВВС США, заявил, что "флот B-1 Lancer является стареющим, и потому износ слишком велик".

Генерал Рэй:

Это немолодые самолёты. Мы сталкивается всё чаще и чаще с высокой степенью изношенности.

Для справки: сверхзвуковой "стратег" B-1 впервые поднялся в воздух 45 лет назад, при этом начало его эксплуатации в ВВС США состоялось лишь спустя десять лет после первого полёта – в 1984 году. Последняя машина такого типа в США произведена более 30 лет назад – в 1988 году.

Теперь в ВВС хотят получить дополнительное финансирование на модернизацию, а сенаторы требуют, чтобы ВВС США отчитались по ранее начатому техобслуживанию 15 самолётов и состоянию ещё 40 единиц B-1 Lancer.

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Страны
США
Продукция
В-1В Lancer
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