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01.08.2019
Российская газета

На запад России перебросили новейшие истребители

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Источник изображения: rg.ru

На авиабазе Хотилово в Тверской области сформирована первая эскадрилья сверхманевренных истребителей Су-35. В июле базирующийся на базе авиаполк получил шесть новеньких самолетов поколения 4++.

- Экипажи перегнали самолеты с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре. До этого летчики прошли переподготовку на новый тип техники в Липецком авиацентре, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Ранее на Су-35 был полностью перевооружен истребительный авиаполк в Карелии.

Су-35 - одноместный сверхзвуковой и сверхманевренный тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе. По большинству параметров он отвечает требованиям, предъявляемым к самолетам пятого поколения.


Антон Валагин (Тверь)

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Страны
Россия
Продукция
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
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