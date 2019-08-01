На запад России перебросили новейшие истребители
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На авиабазе Хотилово в Тверской области сформирована первая эскадрилья сверхманевренных истребителей Су-35. В июле базирующийся на базе авиаполк получил шесть новеньких самолетов поколения 4++.
- Экипажи перегнали самолеты с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре. До этого летчики прошли переподготовку на новый тип техники в Липецком авиацентре, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Ранее на Су-35 был полностью перевооружен истребительный авиаполк в Карелии.
Су-35 - одноместный сверхзвуковой и сверхманевренный тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе. По большинству параметров он отвечает требованиям, предъявляемым к самолетам пятого поколения.
Антон Валагин (Тверь)
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