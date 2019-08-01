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01.08.2019
Военно-промышленный курьер

Сексуальное насилие и бомбардировщик B-1 в одном флаконе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Процесс возвращения в строй авиапарка стратегических бомбардировщиков В-1 В Lancer, задействованных в операциях ВВС США на Ближнем Востоке, сталкивается с серьёзными трудностями.

На прошедших слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената обсуждались не только обвинения в сексуальном насилии генерала ВВС Джона Хайтена, возглавляющего Стратегическое командование американских ВС. Сенаторы выразили ему претензии по поводу отсутствия внятной программы по восстановлению технической готовности В-1 В и планов Командования ВВС на эти сверхзвуковые машины.

На слушаниях, где также рассматривался вопрос об утверждении кадрового перемещения главы Стратегического командования на должность заместителя председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США, сенатор от Южной Дакоты Майк Раундз указал командованию ВВС, что только 6 самолетов В-1 В из 61-го в настоящее время могут нести боевое дежурство на Ближнем Востоке и по первому требованию выполнить назначенные им задачи в заданном районе.

В своё оправдание Хайтен, которого, собственно, и заслушивали на этом Комитете перед назначением на вышестоящую должность, заявил, что самолёт является возрастным, эксплуатировали его часто, помногу и, зачастую, закрывая глаза на строгое соблюдение технологического регламента, поэтому если сенаторы хотят каких-то перспектив с этим самолётом, необходимо финансирование. 

На это сенаторы заметили, что хотели бы увидеть от ВВС развёрнутый план восстановления технической готовности и перспективный план использования этих бомбардировщиков после реализации мер, обозначенных в первом плане, с чётко обозначенными в этом процессе ролью и местом самих ВВС.

По их мнению, в сложившейся ситуации очевидно, что В-1 В не пользуется никакими приоритетами у командования ВВС, ясного понимания его применения нет, к тому же, абсолютное большинство экипажей из-за длительного простоя самолётов на земле расформированы и переведены для прохождения службы в другие подразделения.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
В-1В Lancer
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