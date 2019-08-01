Турция ожидает второй очереди поставок С-400 в 2020 году

Стамбул. 31 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Анкаре рассчитывают, что вторая фаза поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 в Турцию будет осуществляться в 2020 году, сообщил начальник управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

"Вторая фаза доставки С-400 может начаться в следующем году. Системами будет управлять Турция", - сказал Демир в эфире турецкого телеканала TGRT.

"Даже абсурдно спрашивать, будем ли мы контролировать эти системы. Конечно, будем", - подчеркнул он.

Грузовые самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию 12 июля. Турецкий министр обороны Хулуси Акар в тот день заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

Ранее в июле турецкие военные сообщили, что завершен первый этап поставок из РФ С-400. Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Первый этап поставок в Турцию С-400 завершился 25 июля.

Опрошенные "Интерфаксом" эксперты считают, что первый этап мог включать поставку в Турцию двух дивизионов С-400.

Второй этап поставок С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы, заявил "Интерфаксу" 28 июля глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. "Поставки состоятся в установленные графиком сроки - в ближайшие месяцы", - заявил Шугаев.

В июле в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия исполнит контракт на поставку С-400 Турции в 2019 году.

"Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году", - сказал Борисов.

Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.