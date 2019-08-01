Сигнал России: США хотят новый договор о вооружениях

Трамп намерен заключить сделку с Москвой по контролю над вооружениями

Дональд Трамп собирается заключить с Россией соглашение в сфере контроля над вооружениями. Тем временем, до полного прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности остается всего пара дней. Вашингтон уже заявил, что 2 августа прекратит свое участие в нем. После этого останется только один договор между США и РФ в сфере контроля над вооружениями - СНВ-3, но и его американская сторона, видимо, продлевать не собирается.

США собираются заключить с Россией соглашение в сфере контроля над вооружениями, сообщил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу С-Span.

"Мы занимаемся лишь тем, что увеличиваем то, что не нужно ни нам, ни им [России]", - сказал президент о проблеме в сфере вооружений.

Он считает, что Китай в настоящее время пытается догнать Россию и США в сфере вооружений. "Сначала будем мы, потом Россия, потом Китай, но Китай в данный момент далеко позади", - подчеркнул глава Белого дома.

Накануне его советник по нацбезопасности на конференции в Вашингтоне подтвердил, что

2 августа Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение договора, поскольку США выйдут (из него)", - подчеркнул Болтон.

Этот договор был заключен еще в 1987 году между СССР и США. После распада Советского Союза его стороной стала Россия как правопреемница этого государства. В феврале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем приостановлении своего участия в ДРСМД. Российский лидер Владимир Путин нaзвaл это решение "прямым шaгом к рaсшaтывaнию всей системы договоренностей в сфере междунaродной безопaсности". Обе стороны договора обвинили друг друга в нарушении его положений.

Американская сторона поставила Москве условие до 2 августа "вернуться" к исполнению положений договора и проверяемо уничтожить ракетную систему 9М729, которая, как заявляют в США, не соответствует условиям ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно из него выйдет. Но Москва полагает, что американские коллеги уже давно собирались разорвать договор.

После того, как ДРСМД прекратит свое существование, последним договором о контроле над вооружениями между США и Россией останется СНВ-3 - Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Но и он недолговечен: срок его действия истекает в начале 2021 года, и, как заявил Джон Болтон, вряд ли договор будет продлен.

"Он истекает в феврале 2021 года и, хотя никаких решений не было принято, он вряд ли будет продлен. Зачем продлять ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?" - сказал советник американского президента.

По его мнению, договор изначально был несовершенен, поскольку не регулирует тактическое ядерное оружие малой дальности и российские системы доставки боезарядов.

В конце мая помощник президента США, директор Совета нацбезопасности Тим Моррисон, выступая на форуме, посвященном контролю над вооружениями, заявил, что Дональд Трамп примет решение, продлевать ли СНВ-3 с Россией, в следующем году.

До конца года соответствующий вопрос решен не будет, уточнил он. На данный момент продление соглашения, указал чиновник, обсуждают в американской администрации. Итоговое решение президент примет в 2020-м. Остальных деталей Моррисон не привел.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва не будет продлевать СНВ-3, если другие стороны этого не захотят. "Если никому не хочется продлевать договор по СНВ-3, мы не будем тогда. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких", - сказал он на встрече с главными редакторами мировых информагентств на полях ПМЭФ-2019.

Путин подчеркнул, что после прекращения действия этого документа не останется никаких инструментов для сдерживания гонки вооружений, в том числе размещения оружия в космосе.

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Каждая из сторон взяла на себя обязательство сокращать свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления договора в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали определенные нормы. Для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) максимум - 700 единиц, для боезарядов на них - 1550 единиц, а для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ - 800 единиц.

Договор действует на протяжении десяти лет, а по истечении этого срока его нужно заменять последующим соглашением. Продлить его можно только по обоюдному согласию сторон, но максимум на пять лет, то есть до 2026 года.

Лидия Мисник