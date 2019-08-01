Как С-400 стал оружием дипломатической победы

Россия начала отправку в Китай второго полка зенитных систем С-400. Первый транспорт с радарами, пусковыми установками и другой техникой вышел в море из балтийского порта Усть-Луга. В ближайшее время самолеты ВКС России начнут доставлять в Турцию "Триумфы" из новой партии, их расчеты проходят подготовку в российском учебном центре. В очередь за С-400 выстроились еще с полдюжины государств - и ни угрозы, ни посулы США не могут заставить их отказаться от российского оружия. Без единого выстрела "Триумф" помог России одержать важную дипломатическую победу, а в лексиконе летчиков НАТО появился термин "зона запрета доступа", A2/АD (англ. anti-access and area denial - ограничение и воспрещение доступа и маневра), залетать в которую смертельно опасно. Это зона работы С-400.

Поводом для появления "Триумфа" стали возросшие возможности американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. "Боинги" с грибом антенны на фюзеляже научились видеть на 400 километров вокруг, а достать их советским зенитчикам было нечем. Работы над новой системой ПВО начались в 1988 году. Успех ей обеспечили два принципа: использование нескольких типов ракет для разных целей плюс открытая архитектура, позволяющая добавлять блоки для новых задач.

Летом 2007 года на полигоне под Астраханью С-400 первым выстрелом сбил ракету-мишень "Кабан" на высоте 16 километров. Затем другую, летевшую со скоростью 2,8 километра в секунду. Через месяц комплекс приняли на вооружение, первый дивизион "Триумфов" заступил на боевое дежурство 12 лет назад, 6 августа 2007 года.

Мне снизу видно все

Базовый комплект С-400 состоит из нескольких десятков вездеходов, груженных девятиметровыми тубами с ракетами, радарами размером с двухкомнатную квартиру, а также множеством безликих металлических контейнеров непонятного назначения. В одном из них скрывается мозг "Триумфа", пункт боевого управления (ПБУ), набитый электроникой. Сюда стекается информация, распределяются цели, выдаются команды на их сопровождение и уничтожение. За ПБУ повсюду следует радар обнаружения на 12-колесном автопоезде - он видит небо вокруг на 600 километров и может одновременно сопровождать до 300 летательных аппаратов, мгновенно определяя их тип и национальную принадлежность.

Командная машина также получает информацию из множества других источников: вышестоящих систем ПВО, авиации и космической разведки. За считаные секунды данные преобразуются в целеуказания и рассылаются по ракетным комплексам. Их под началом одного ПБУ шесть, каждый состоит из 12 пусковых установок и многофункционального радара: тот сопровождает до 100 целей одновременно, наводя на них зенитные ракеты. На пусковой установке четыре контейнера, итого один "Триумф" имеет в распоряжении 288 готовых к стрельбе зенитных ракет. Исходя из того, что каждая цель для надежности обстреливается двумя ракетами, С-400 одним залпом может уничтожить 144 объекта. Это может быть полный комплект самолетов с трех авианосцев, или запас крылатых ракет с нескольких крейсеров, или пара авиадивизий. Военные говорят проще: "Триумф" способен отразить любое воздушное нападение в зоне своей ответственности - делая упор на слове "любое".

Сбить без выстрела

В арсенале "Триумфа" по меньшей мере пять типов ракет - точное их количество засекречено. Одни предназначены для ближнего боя, другие - для скоростных целей, с их помощью уничтожают баллистические ракеты и самолеты-шпионы в стратосфере.

В 2018 году началось серийное производство сверхдальней ракеты для С-400, способной поразить цель на расстоянии 380 километров. Это мировой рекорд. Сигналы наземных локаторов на таком расстоянии уже бесполезны. Улетев за радиогоризонт, ракета включает собственную головку наведения и ищет цели самостоятельно. Этими боеприпасами можно поражать те самые дальнозоркие "Аваксы".

Для борьбы с целями, на которые жалко тратить ракету ценой в сотни миллионов рублей, у С-400 есть помощник. Комплекс "Панцирь" готов сбивать небольшими ракетами и ураганным огнем из пушек беспилотники и вертолеты. Среди аксессуаров "Триумфа" - станция РЭБ "Шиповник", ее еще называют "потрошитель дронов". Она умеет подменять сигнал GPS, по которому ориентируются беспилотники, и направлять их на боевые порядки противника.

Дайте две

Победоносное шествие С-400 по миру началось в 2015 году - с их размещения на авиабазе Хмеймим. Провокации в сирийском небе тут же прекратились. В том же году был подписан контракт с КНР на поставку двух полковых комплектов "Триумфов". Еще раньше, с размещением зенитных систем в Калининградской области и в Крыму, военные журналы США заговорили о появлении над Балтийским и Черным морями "зон запрета доступа", A2/АD, летать в которых боевым самолетам НАТО, особенно новейшим, нежелательно. По мирному времени не собьют, но прощупают всеми своими радарами, снимут электронную мерку и занесут ее в память зенитных ракет России и ее союзников.

Зато иностранные покупатели "Триумфов" чувствовали себя отлично. Получив в 2018 году первые комплексы, китайцы их испытали. Российский комплекс двумя ракетами сбил на предельной дальности две мишени: скоростную и баллистическую. В Пекине назвали С400 лучшей зенитной системой в мире.

В 2017 году о покупке С-400 объявила Турция. Это был уже нонсенс: член НАТО с полувековым стажем, ключевой партнер США в программе истребителя пятого поколения F35. Все оказалось просто: американцы тянули с продажей туркам своих систем ПВО, не хотели идти на уступки, а их Patriot по характеристикам сильно уступал "Триумфу". Выдержав беспрецедентное давление Вашингтона, Анкара настояла на своем и получила российскую технику. После того как первый самолет с компонентами С400 приземлился на авиабазе Мюртед, Дональд Трамп объявил об исключении Турции из программы F35. "Тогда мы закажем у России и самолеты", - заявили в турецком МИДе и начали переговоры о покупке истребителей Су35 и Су57.

Тем временем

Кто следующий

В 2020 году начнутся поставки в войска зенитной системы нового поколения С-500 "Прометей". Она не будет дальнейшим развитием С-400 - у "Прометея" особая роль. Его главной задачей станет борьба с межконтинентальными баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, космическим оружием. В линейке российской ПВО С-500 займет нишу между войсковыми комплексами "Триумф" и стратегическими противоракетными системами типа А-235 "Нудоль".

Антон Валагин