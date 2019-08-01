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01.08.2019
Российская газета

БДК "Оленегорский горняк" вернется на Северный флот

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Источник изображения: Пресс-служба 33 судоремонтного завода

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" вернется на Северный флот к осени нынешнего года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В июле 2016 года "Оленегорский горняк" поступил на ремонт и модернизацию на 33-й судоремонтный завод (входит в Объединенную судостроительную) корпорациюв городе Балтийске Калининградской области. За это время на корабле модернизировали основную часть его оборудования и вооружения. А на днях восстановили и основу жизнеобеспечения БДК. Состоялся пробный запуск обновленного парка камбузного оборудования.

Как добавили в пресс-службе завода, работу принимали представители предприятия и командования корабля. 33 судоремонтный завод планирует передать БДК Северному флоту в третьей декаде августа, после ходовых испытаний.

"Оленегорский горняк" - большой десантный корабль проекта 775. Построен в польском городе Гданьске. Введен в эксплуатацию 30 ноября 1976 года. Длина - 112,5 метра, ширина - 15. Автономность - 30 суток. На борту могут располагаться до 500 тонн техники и груза и 225 десантников.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Проекты
БДК 775
СФ
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