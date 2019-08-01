Программу NASA по доставке грузов на Луну покинула частная компания

Американская программа NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), предназначенная для развития частной космонавтики для доставки грузов на Луну, потеряла одну из самых перспективных компаний. Как передает "Nplus1", компания Orbit Beyond вышла из программы.

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Запущенная в конце 2018 года программа NASA CLPS предназначена для развития честной космонавтики, подразумевая создание аппаратов для доставки грузов на Луну. К участию в ней допускаются только частные компании, собирающие свои аппараты на территории США.

В рамках этой программы NASA из девяти претендентов отобрало три частные компании: Astrobotic Technology, Intuitive Machines и Orbit Beyond, которые должны построить на территории США посадочный аппарат, а затем в 2021 году доставить на поверхность Луны научное оборудование и полезную нагрузку. При этом Orbit Beyond получила самый дорогой контракт на 97 млн. долларов, однако предусматривающий первую доставку груза на Луну уже в сентябре 2020 года, а не в 2021, как две другие.

28 июля 2019 года компания отказалась от выполнения контракта и вышла из программы. В NASA выразили сожаление по этому поводу, так как проект компании считался самым перспективным из трех: она разрабатывала посадочный аппарат на базе проекта индийской команды TeamIndus, участвовавшей в конкурсе Google Lunar XPRIZE.

Google Lunar XPRIZE был объявлен в 2007 году, а победителем его должна была стать компания или частное лицо, кто смог бы отправить на Луну автономный аппарат, который должен был прилуниться, проехать около полкилометра по поверхности Луны, передав на Землю видео и телеметрию. Однако в 2018 году конкурс закрыли без объявления победителей, так как организаторы посчитали, что никто не уложился в отведенные сроки.

Многие проекты лунных аппаратов, участвовавшие в Lunar XPRIZE, перешли в американскую программу CLPS, в том числе и TeamIndus. Однако компания по неизвестным причинам отказалась от участия в заключительном этапе программы.