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01.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире

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Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Большинство россиян считает отечественный флот сильнейшим в мире, свидетельствуют результат опроса ВЦИОМ.

Исследование показало, что 67% респондентов считают российский флот самым сильным в мире, сообщается на сайте центра.

На втором месте по силе оказался американский флот (40%), на третьем месте – китайские моряки (15%).

Россияне также относят к разряду сильных военно-морских держав Великобританию, Японию, Францию, Турцию, КНДР, Германию и Индию.

Большинство россиян (89%) уверены, что ВМФ России в состоянии обеспечить защиту морских границ страны в случае реальной угрозы со стороны других стран, и только 6% россиян сомневаются в этом.

Между тем, 85% опрошенных считают службу в ВМФ престижной, 56% были бы рады, если бы их дети или внуки захотели стать морскими офицерами.

Также отмечается, что у каждого пятого россиянина есть друзья, знакомые или родственники, которые служат или работают в ВМФ России (17%).

Ранее президент Владимир Путин заявил, что доля современных вооружений в Военно-морском флоте России превысила 62%, однако нужно продолжать его обновление.

В воскресенье в Петербурге прошел главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России.


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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1 комментарий
№1
01.08.2019 11:56
Хоть на этом сайте чушь не распространяйте, пожалуйста!
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