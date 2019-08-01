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01.08.2019
Военно-промышленный курьер

Сбитый Ираном американский беспилотник обошелся США в 6 млрд

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Источник изображения: vpk-news.ru

Иранские системы противовоздушной обороны нанесли США колоссальный ущерб, который все еще продолжает подсчитываться.

20 июня 2019 года зенитно-ракетные комплексы ПВО Ирана сбили в воздушном пространстве над Ормузским проливом в территориальных водах этой страны американский стратегический беспилотник RQ-4. Оказалось, уничтожением одного хоть и дорогостоящего БПЛА ВВС США дело не ограничилось.

Уязвимость американских дронов послужила отказом Индии от заключения военного контракта на поставку Вашингтоном БПЛА RQ-4 Global Hawk. Предварительный ущерб из-за срыва сделки составил 6 млрд долларов.

Отказ на подписание соглашения на приобретение у США стратегических беспилотников  оказался для американцев мощнейшим ударом. "Уничтожение американского дрона в Индии оценили крайне критично, осознавая, что на вооружении того же Пакистана имеются куда более дальнобойные системы ПВО, против которых БПЛА RQ-4 является абсолютно бессильным", - говорится в выводе аналитиков.

Free News отмечает, что в Вашингтоне пока что не прокомментировали отказ Индии от сделки. Для американских производителей этой техники проблема может оказаться очень острой, так как у США на данный момент вообще отсутствуют заказчики, которые хотят купить эти беспилотники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Пакистан
США
Продукция
Global Hawk
Проекты
БПЛА
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