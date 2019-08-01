Сербия получила от России первые десять модернизированных БРДМ-2МС

29 июля 2019 года в гарнизоне сербской армии "Миха Станимировича" в Нише состоялась презентация первых десяти модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС, переданных Сербии в порядке военной помощи со стороны Российской Федерации. На презентации присутствовал президент Сербии и главнокомандующий вооруженными силами Сербии Александр Вучич в сопровождении министра обороны Александра Вулина, начальника Генерального штаба вооруженных сил Сербии генерала Милана Мойсиловича и посла Российской Федерации в Сербии.

Полученные Сербией из России первые десять модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС. Ниш, 29.07.2019 (с) министерство обороны Сербии

Напомним, что ранее сообщалось, что по соглашению 2016 года Россия безвозмездно поставит Сербии 30 модернизированных танков Т-72Б3, 30 модернизированных БРДМ-2МС, а также другое военное имущество. Ранее в 2017 году в рамках того же соглашения российской стороной было безвозмездно передано Сербии шесть истребителей МиГ-29 из наличия.

Первые десять модернизированных БРДМ-2МС, согласно сербским источникам, были доставлены из России самолетами российской военно-транспортной авиации на аэродром Батайница.

Относительно самого варианта модернизации БРДМ-2МС, министерство обороны Сербии сообщает следующее:

Говоря о характеристиках БРДМ-2МС, со ссылкакми на сравнительные характеристики этой и предыдущей модификации, начальник отдела планирования и развития командования армии полковник Владан Д. Милосавлевич подчеркнул, что, хотя на первый взгляд они могут показаться похожими машинами, существенные различия велики. Он добавил, что на БРДМ-2МС была установлена дополнительная баллистическая защита, был установлен дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, поэтому был получен вдвое больший запас хода, а система управления огнем совершенно новая и имеется два стабилизированных прицельных устройства. позволяющих вести огонь с ходу.

Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2МС предназначена для ведения разведки в любых условиях на суше и на воде. Башня с вооружением стабилизирована и позволяет вести огонь в движении. Машина защищена спереди броней толщиной 14 мм, по бортам броней толщиной 7 мм и снизу 8 мм. Дополнительная баллистическая защита состоит из 20 панелей толщиной 6 мм и позволяет остановить пулю калибра 7,62 мм или 12,7 мм со всех сторон. Передняя часть брони защищает от пули калибра 14,5 мм на расстоянии 300 м. Противоосколочное покрытие было установлено на пол транспортного средства, что улучшило защиту от мин.

Машина вооружена14,5-мм пулеметами KПВТ со скорострельностью 600 выстр/мин и 7,62-мм ПКТ со скорострельностью 700 выстр/мин.

Система управления огнем обеспечивает стабилизацию оружия и прицельных устройств при стрельбе, автоматический контроль осей вооружения относительно оси прицельного устройства, блокировку электроспуска, когда оружие находится в небезопасном положении для стрельбы, и приведение оружия в нужное положение для перезаряжания.

Машина оснащена трехканальным панорамным стабилизированным командным устройством, которое позволяет обнаруживать цели на дистанции до 5 км в течение дня и до 3,5 км в ночное время, а также обнаруживать цели днем ??на дистанции до 2,7 км и ночью до 1,5 км. Рядом с ним находится круглосуточный прицел, который совмещен с пулеметами KПВТ 14,5 мм и ПKT 7,62 мм. Кроме того, машина также имеет шесть телевизионных камер, которые позволяют членам экипажа наблюдать в течение видимой части дня, во время дождя и в сумерках. Изображение отображается черно-белым на четырех многофункциональных панельных экранах.

Экипаж состоит из пяти человек, а именно командир, водитель, наводчик и два разведчика. Машина преодолевает вертикальный наклон 30 градусов и боковой уклон 25 градусов. Скорость по шоссе составляет от 90 до 100 км / ч, а по грунтовым дорогам - от 40 до 50 км / ч. Запас хода 1500 км.

Со стороны bmpd напомним, что ранее модернизированные БРДМ-2 схожей конфигурации были переданы Россией в Лаос и Киргизию.

Полученные Сербией из России первые десять модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС. Ниш, 29.07.2019 (с) министерство обороны Сербии