Raytheon покоряет гиперзвук

Американская армия вскоре может вооружиться гиперзвуковыми планерами. Вчера, 30 июля, пресс-служба компании Raytheon объявила об успешной защите эскизного проекта в рамках программы Tactical Boost Glide.

В последние годы американцы активно разрабатывают гиперзвуковое оружие. Работа ведётся по двум направлениям: гиперзвуковые ракеты воздушного базирования (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC) и гиперзвуковой планер, использующий для разгона баллистическую ракету (Tactical Boost-Glide, TBG).

Слайд из презентации гиперзвукового планера от Raytheon. Источник изображения: raytheon.com

В Raytheon объявили, что специалисты компании совместно с Агентством перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США завершили работы над эскизным проектом. Теперь работа ведётся над созданием действующих прототипов вооружения.

Гиперзвуковыми называют летательные аппараты, скорость которых более чем в пять раз превышает скорость звука. Разработки гиперзвукового оружия ведутся уже несколько десятилетий.