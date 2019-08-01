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01.08.2019
WarSpot

Raytheon покоряет гиперзвук

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Источник изображения: warspot.ru

Американская армия вскоре может вооружиться гиперзвуковыми планерами. Вчера, 30 июля, пресс-служба компании Raytheon объявила об успешной защите эскизного проекта в рамках программы Tactical Boost Glide.

В последние годы американцы активно разрабатывают гиперзвуковое оружие. Работа ведётся по двум направлениям: гиперзвуковые ракеты воздушного базирования (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC) и гиперзвуковой планер, использующий для разгона баллистическую ракету (Tactical Boost-Glide, TBG).

Слайд из презентации гиперзвукового планера от Raytheon.

Источник изображения: raytheon.com

В Raytheon объявили, что специалисты компании совместно с Агентством перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США завершили работы над эскизным проектом. Теперь работа ведётся над созданием действующих прототипов вооружения.

Гиперзвуковыми называют летательные аппараты, скорость которых более чем в пять раз превышает скорость звука. Разработки гиперзвукового оружия ведутся уже несколько десятилетий.

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Страны
США
Компании
DARPA
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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