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01.08.2019
Вестник Мордовии

Новейшие броневики "Тайфун-ПВО" впервые отправлены на конкурс в Китай

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Источник изображения: Фото: ДИМК МО РФ

Новейшие российские бронеавтомобили "Тайфун-ПВО" впервые примут участие в международном конкурсе Армейских международных игр - 2019 "Чистое небо". Эта перспективная разработка привлекла большое внимание военнослужащих все стран, приехавших в Китай.

Эта машина и в России мало известна. Ее ранее практически не демонстрировали на каких-либо выставках вооружений. Поэтому не удивительно, что местные военнослужащие решили воспользоваться случаем и познакомиться с ней поближе. Так, сообщается, что китайцы даже замерили ее габаритные размеры.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, состязание "Чистое небо" пройдет в рамках юбилейных Пятых Армейских международных игр. Они начнутся 3 августа на полигоне учебного центра сухопутных войск Корла НОАК в Синьцзянском военном округе.

На конкурс прибыли воины из Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Китая, Пакистана, России и Узбекистана.

Состязания продлятся по 17 августа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Венесуэла
Египет
Китай
Пакистан
Россия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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