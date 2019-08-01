Новейшие броневики "Тайфун-ПВО" впервые отправлены на конкурс в Китай

Источник изображения: Фото: ДИМК МО РФ

Новейшие российские бронеавтомобили "Тайфун-ПВО" впервые примут участие в международном конкурсе Армейских международных игр - 2019 "Чистое небо". Эта перспективная разработка привлекла большое внимание военнослужащих все стран, приехавших в Китай.

Эта машина и в России мало известна. Ее ранее практически не демонстрировали на каких-либо выставках вооружений. Поэтому не удивительно, что местные военнослужащие решили воспользоваться случаем и познакомиться с ней поближе. Так, сообщается, что китайцы даже замерили ее габаритные размеры.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, состязание "Чистое небо" пройдет в рамках юбилейных Пятых Армейских международных игр. Они начнутся 3 августа на полигоне учебного центра сухопутных войск Корла НОАК в Синьцзянском военном округе.

На конкурс прибыли воины из Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Китая, Пакистана, России и Узбекистана.

Состязания продлятся по 17 августа.