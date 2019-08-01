Авиаполк ЗВО в Тверской области завершил комплектование новейшими истребителями Су-35

В регионе будет базироваться шесть таких самолетов

ТАСС, 31 июля. Авиационный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Тверской области, завершил комплектование истребителями поколения 4++ Су-35С по гособоронзаказу. Всего в регионе будет базироваться шесть таких самолетов, сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО.

"Истребительный полк Западного военного округа завершил комплектование эскадрильи высокоманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С для постоянного базирования в Тверской области. Всего в июле с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре по плану гособоронзаказа поставлены шесть самолетов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе, новые Су-35 заменят устаревший авиапарк. Техники и летчики провели приемку воздушных судов на заводе-изготовителе в Хабаровском крае. А летчики прошли переподготовку в Липецке, где на специальных тренажерах учились выполнять фигуры высшего пилотажа на предельных скоростях и нагрузках.

Ранее сообщалось о трех Су-35, доставленных в июле в распоряжение полка по гособоронзаказу.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км.