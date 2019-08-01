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01.08.2019
ТАСС

Авиаполк ЗВО в Тверской области завершил комплектование новейшими истребителями Су-35

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Истребители Су-35С.
Истребители Су-35С.
Источник изображения: tass.ru

В регионе будет базироваться шесть таких самолетов

ТАСС, 31 июля. Авиационный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Тверской области, завершил комплектование истребителями поколения 4++ Су-35С по гособоронзаказу. Всего в регионе будет базироваться шесть таких самолетов, сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО.

"Истребительный полк Западного военного округа завершил комплектование эскадрильи высокоманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С для постоянного базирования в Тверской области. Всего в июле с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре по плану гособоронзаказа поставлены шесть самолетов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе, новые Су-35 заменят устаревший авиапарк. Техники и летчики провели приемку воздушных судов на заводе-изготовителе в Хабаровском крае. А летчики прошли переподготовку в Липецке, где на специальных тренажерах учились выполнять фигуры высшего пилотажа на предельных скоростях и нагрузках.

Ранее сообщалось о трех Су-35, доставленных в июле в распоряжение полка по гособоронзаказу.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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1 комментарий
№1
01.08.2019 11:10
Цитата, q
Авиационный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Тверской области, завершил комплектование истребителями поколения 4++ Су-35С по гособоронзаказу. Всего в регионе будет базироваться шесть таких самолетов

Во-первых истребительная  эскадрилья насчитывает 12 ед.
Во-вторых  10 Су-35 в год для переоснащения ВКС это крайне мало, учитывая что и новейшие Су-57 будут поставлять по 8 ед в год.

Темпы обновления истребительной и бомбордировочной авиации нужно поддерживать на уровне 60 ед. в год:
- 36 ед (Су-35, Су-57)
- 12 Су-30СМД для морской авиации
- 12 бомбардировщиков Су-34М
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