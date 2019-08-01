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01.08.2019
Российская газета

Китай применил тяжелый дрон против крейсера США

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Источник изображения: YouTube

Китай применил свой самый тяжелый беспилотник "Парящий дракон" для сопровождения крейсера ВМС США в Тайваньском проливе. И хотя дрон по некоторым параметрам еще уступает американским аналогам, эксперты отмечают серьезный прогресс Поднебесной в этой сфере.

Как сообщает портал The National Interest со ссылкой на тайваньские СМИ, крейсер "Энтитем" класса "Тикондерога" проходил транзитом по Тайваньскому проливу 24 июля. Помимо наблюдения за ним с помощью "Парящего дракона" Китай 10 раз поднимал в воздух истребители J-11. Пилоты по радиоканалу предупреждали американские вертолеты MH-60R о том, чтобы они держались подальше от воздушного пространства с западной стороны пролива.

"Парящий дракон" - это ответ Китая на американский беспилотник Global Hawk. Размах его крыльев составляет почти 25 метров, он способен находиться в воздухе около 10 часов. "Американец" крупнее и выносливее: 35 метров и 36 часов соответственно. При этом армия США имеет более богатый опыт использования беспилотников, Global Hawk стал активно использоваться после террористической атаки 11 сентября 2001 года.

Отмечается, что одним из препятствий для развития китайской беспилотной авиации является отсутствие хороших двигателей собственной разработки, впрочем это касается и обычных боевых самолетов и вертолетов.

Другим препятствием, вероятно, является доставка точных фотоизображений в реальном времени. Пентагон обладает множеством спутников связи для координации работы дронов, сухопутных войск и аналитиков. У Китая же есть только несколько подобных космических аппаратов. Та же проблема со связью также может сказываться на способности контролировать беспилотники вдали от базы. Помимо этого для обслуживания только одного БЛА такого класса требуется порядка 200 специалистов - операторов полета, техников, аналитиков, и быстро подготовить их в нужном количестве не так-то просто. Тем не менее, Китай активно догоняет своих конкурентов в этой сфере.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
Global Hawk
J-11
SH-60
Проекты
Ticonderoga
БПЛА
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