ВС Египта модернизируют ЗРК "Чапаррел"

ЦАМТО, 31 июля. Египет намерен продлить срок эксплуатации состоящих на вооружении зенитных ракетных комплексов "Чапаррел" и может остаться единственным в мире оператором этих устаревших ЗРК.

Министерство обороны США 26 июля объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией Projectxyz Inc. контракта стоимостью 17,277 млн. долл. на разработку проекта и проведение модификации части самоходных пусковых установок M48A3 "Чапаррел" ВС Египта. Планируется, что работы будут выполняться в Каире (Египет) и завершатся к 30 декабря 2020 года. Детали модернизации пока не раскрываются.

По данным Jane's Defence Weekly, Египет приобрел 50 ЗРК "Чапаррел" в 1980-е гг. Согласно базе данных Агентства США по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), в период с 2008 по 2014 гг. ВС Египта также были поставлены 550 ракет из наличия ВС США.