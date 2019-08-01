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01.08.2019
Российская газета

Боевую мощь БМД-2 увеличили в пять раз

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Источник изображения: Александр Рюмин/ТАСС

Машина десанта БМД-2 с новым боевым модулем "Берег" проходит государственные испытания. Модернизация повысила огневую мощь машины в пять раз.

- Модернизацию ведет Конструкторское бюро приборостроения. При капитальном ремонте БМД дооснащают боевым модулем "Берег". Новое боевое отделение в составе БМД-2 сейчас проходит госиспытания, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Модуль "Берег" в ОПК неофициально называют "мини-Бережок". По сравнению с более просторной башней БМП-2М в боевом отделении машины десанта  сокращены рабочее место и прицел командира, при этом вооружение осталось прежним: 30-миллиметровая автоматическая пушка,  четыре пусковых установки ПТУР "Корнет" и "Атака", автоматический грантомет "Пламя", защищающий машину от атаки сзади. Сохранилась и система управления огнем "Бережка": автоматическая и всепогодная. От оператора требуется лишь отметить цель, остальное сделают компьютер и электроприводы. Для сравнения - базовый вариант БМД-2 оснащен 30-мм пушкой, спаренным с ней пулеметом и устаревшими ПТУР "Фагот" и "Конкурс".

В 2017 году Минобороны подписало с корпорацией "Ростех" контракт на модернизацию 540 БМП-2 и БМД-2 в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.  Годом позже командование ВДВ заявило о намерении провести глубокую модернизацию порядка 600 боевых машин десанта. Благодаря новмы системам вооружения, управления и связи планируется довести их боевые возможности до уровня БМП-3 с сохранением уникальных особенностей десантируемой бронетехники.

Тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП) входит в корпорацию "Ростех" и является одним из крупнейших оборонных предприятий России. КБП занимается разработкой высокоточного управляемого оружия и автоматических пушек  для всех видов войск российской армии. Все малокалиберные пушки Вооруженных сил созданы в Туле.


Антон Валагин

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1 комментарий
№1
01.08.2019 08:34
Цитата, q
0-миллиметровая автоматическая пушка,  четыре пусковых установки ПТУР "Корнет" и "Атака", автоматический грантомет "Пламя", защищающий машину от атаки сзади
Это прикол такой что ли?
Цитата, q
на модернизацию 540 БМП-2 и БМД-2 в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.  Годом позже командование ВДВ заявило о намерении провести глубокую модернизацию порядка 600 боевых машин десанта.
Я давно писал о том что эта модернизация даже более актуальна закупки бмд-4м. Очевидно все таки решили пойти по пути дшб - на бмд-4м, пдд - на бмд-2 "берег".
Вопросы остаются только по адекватности подхода к дшб.
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