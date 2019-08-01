Показаны следы коррозии и гниения на поверхности F-22 ВВС США

В сети появились новые фотосвидетельства проблем с покрытием у американских истребителей пятого поколения F-22. Самолёт ВВС США снят на одной из американских авиабаз. При этом на фото, что называется, невооружённым глазом видны нарушения целостности стелс-покрытия в носовой его части.

Источник изображения: topwar.ru

Фотограф запечатлел целую сетку из трещин, между которыми на ряде участков (включая "радарный") попросту нет той самой краски, покрывающей поверхность самолёта для снижения его видимости РЛС противника. В итоге материал корпуса самолёта подвергается коррозии, гниению.

Фотографии, как сообщается, сделаны на авиасалоне в штате Висконсин. При этом сам F-22 принадлежит авиационному формированию, базирующемуся в штате Вирджиния.

Судя по фотографии, в эту часть самолёта мог угодить какой-либо инородный объект во время полёта F-22. Вполне возможно, что в конечном итоге именно механическое воздействие стало причиной отслаивающейся краски. Эксперты также предполагают, что свою роль мог сыграть песок, частицы которого на огромной скорости бомбардируют носовую часть истребителя, например, во время взлёта в условиях пустынной местности. Но дело в том, что это далеко не единичный случай с американскими F-22.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

А на этом фото можно видеть распространение трещин и следов коррозии на корпусе возле элементов крепления.

Фото со следами нарушений целостности покрытия истребителей 5-го поколения F-22 появлялись и раньше. Также демонстрировались трещины и потёртости на боковых поверхностях американского самолёта. Об этом "ВО" сообщало в одном из ранее вышедших материалов. Тогда в китайских СМИ обсудили и "пучок травы" в фюзеляже самолёта, но выяснилось, что траву в качестве своеобразного украшения F-22 на самолёте разместили сами лётчики во время праздника на Гавайях. Речь шла о традиционных гавайских гирляндах, в которые решили "нарядить" и истребителей.

Источник изображения: topwar.ru

А вот коррозия и следы откровенного гниения корпуса F-22 явно наносят репутационный удар по самолётам пятого поколения США. Ведь покрытие F-35 создаётся на основе тех же технологий, что и покрытие F-22.