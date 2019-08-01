Ракета "Протон-М" для запуска спутников по программе Eutelsat доставлена на Байконур

В ближайшее время в монтажно-испытательном корпусе 92А50 начнутся технологические операции по подготовке ракеты на техническом комплексе космодрома

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М", предназначенная для запуска космических аппаратов MEV-1 (Mission Extension Vehicle, первый аппарат для продления срока эксплуатации спутников) и Eutelsat 5WB (европейский спутник связи), доставлена из ракетно-космического завода Центра имени М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) на космодром Байконур. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы Центра.

"Эшелон с составными частями ракеты космического назначения "Протон-М" (тремя ступенями ракеты-носителя, разгонным блоком, переходной системой и головным обтекателем) прибыл на технический комплекс КРК "Протон" для подготовки кластерного запуска космических аппаратов [Eutelsat] 5 West B и MEV", - сообщили в пресс-службе.

Представители Центра имени Хруничева также добавили, что в ближайшие дни в монтажно-испытательном корпусе 92А50 начнутся технологические операции по подготовке ракеты на техническом комплексе космодрома.

Компания International Launch Services в 2016 году заключила контракт с европейским оператором спутниковой связи Eutelsat на запуск ракеты "Протон-М" с парной полезной нагрузкой в составе космического аппарата связи Eutelsat 5WB и первого аппарата для продления срока эксплуатации спутников MEV-1. Спутник Eutelsat 5WB заменит работающий на орбите аппарат Eutelsat 5WA. Новый аппарат предназначен для работы на территории Южной Европы и Северной Африки.

Предыдущий запуск "Протона-М" состоялся 13 июля. Он вывел на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ".