Саперы впереди "Авангарда"

Что ждет российские инженерные войска

Российские инженерно-саперные подразделения уже в этом году получат роботизированные боевые машины – минные заградители, а также боевые многофункциональные наземные беспилотники.

Перевооружение Российской армии продолжает оставаться одной из популярных тем в средствах массовой информации и вообще в российском обществе. Даже далекие от ВС РФ люди знают про гиперзвуковой летательный аппарат "Авангард" и ракету "Кинжал". Между тем за последние годы самыми передовыми инновационными в Вооруженных Силах стали ни РВСН и ВКС, а инженерные войска. К примеру, уже в этом году российские саперы получили первые боевые пассивные экзоскелеты. Помимо поступления новейшей боевой техники и экипировки, инженерно-саперные части и подразделения претерпели существенные организационные изменения. В прошлом году начата реализация новой концепции развития инженерных войск. Задача – подготовить саперов к участию в современных вооруженных конфликтах и войнах. И речь идет не только о локальных столкновениях, но и о возможном противоборстве с высокотехнологичным противником. Отметим: в вооруженных силах США и других стран НАТО военных инженеров постоянно сокращают, а закупка новых образцов ВВТ не ведется с начала 90-х.

Быстрота и мобильность

С момента распада СССР и появления Вооруженных Сил России инженерные войска развивались довольно хаотично. Долгое время у военного руководства страны не было понимания, какие задачи на поле боя должны решать саперы.

В Советской армии они обязаны были обеспечивать успешное продвижение общевойсковых дивизий, корпусов и армий в условиях полномасштабных боевых действий, в том числе с применением оружия массового поражения. При обороне ставилась задача максимально облегчить пехотинцам и танкистам оборудование позиций.

“ У военного руководства долгое время не было понимания, какие задачи на поле боя должны решать саперы ”

Поэтому инженерно-саперные части и соединения были преимущественно вооружены сложными машинами для расчистки завалов и дорог. Как пример можно привести путепрокладчик БАТ-М. В войсках эта футуристическая машина с многопозиционным бульдозерным отвалом и гидравлическим манипулятором получила прозвище "Большой, а толку мало".

Также советские саперы могли похвастаться многочисленным парком различных землеройных машин для рвов, траншей и котлованов. Примечательно, что "землеройки" имели различные платформы. Они были на автомобилях, на специальных шасси, даже на базе тракторов.

В то же время опыт войны в Афганистане, многочисленных локальных конфликтов на территории бывших советских республик показал, что, несмотря на огромный парк техники, инженерно-саперные части и подразделения плохо помогают своим войскам.

Локальные конфликты выдвинули на первое место работу с минами. Речь идет как о расчистке заграждений противника, так и о создании своих. Другой не менее важной задачей для саперов стало ведение боевых действий в урбанизированной и техногенной местности (на заводах, фабриках, социально-бытовых объектах). Инженерам надо было проделывать проходы в завалах и постройках, снимать самодельные взрывные устройства.

Как ни удивительно это звучит, но до 2008 года, когда экс-министр обороны Анатолий Сердюков начал реформу "нового облика", существенных изменений в инженерных войсках не происходило. Инженерно-саперные роты, батальоны и бригады почти не получали новой техники, их парки в большинстве случае представляли собой кладбища старья.

Не изменились и задачи саперов – они так же, как в годы холодной войны, должны были расчищать завалы, обеспечивать проход техники в условиях применения противником ОМП, форсирование водных преград крупными силами войск.

Разработчики "нового облика" пошли неожиданным путем. Решено было усилить инженерно-саперными подразделениями звено батальон-бригада. В результате в каждом мотострелковом батальоне появилось по инженерному взводу, а в каждой мотострелковой и танковой бригаде – по инженерно-саперному батальону. Причем в состав последнего, помимо техники разграждения, входил еще и целый понтонный парк.

Опыт учений 2010-х показал ошибочность таких решений. Батальонные инженеры по сути оказались обычным мотострелковым взводом. В бою они перемещались на обычном грузовике КамАЗ. Из специальных средств у саперов были только накладные заряды для проделывания проходов и общевойсковые комплекты разминирования.

Бригадные инженерно-саперные батальоны, наоборот, оказались слишком громоздкими. Большое количество техники не позволяло совершать длительные и скоростные марши. Понтонные парки в большинстве случаев были невостребованными.

Новый уровень

Новую концепцию развития инженерных войск стали готовить еще в 2013-м. Но ее реализацию начали только через четыре года. При этом правки с учетом опыта многочисленных учений, а также конфликтов в Сирии и на Украине вносятся постоянно. Но в настоящее время уже понятно, как в ближайшей перспективе будут выглядеть саперы.

В состав каждого военного округа войдет инженерно-саперная бригада, а в общевойсковой армии появится инженерно-саперный полк. Последняя воинская часть уникальна для ВС РФ. Ранее в их составе, как, впрочем, и в Советской армии, инженерных полков не было. В каждой общевойсковой дивизии формируется инженерно-саперный батальон, а инженерно-саперные роты войдут в состав полков и бригад.

В новых воинских частях и подразделениях значительно сокращена доля тяжелой инженерной техники. На место батальонов и рот разграждения, а также фортификационных подразделений с "землеройками" пришли "стелс-саперы", роботы и "инженерный спецназ". Речь идет о подразделениях специального минирования, ротах и взводах, отвечающих за обезвреживание боеприпасов и самодельных взрывных устройств, а также о тяжеловооруженных ротах и батальонах штурма и разграждения. Из состава вновь сформированных полков, бригад и батальонов выведены понтонные парки. Теперь они сведены в отдельные воинские части. В случае необходимости понтонеры придаются общевойсковым бригадам и дивизиям.

Также у саперов появятся отдельные взвода и роты, оснащенные роботизированными наземными комплексами.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (792) за 30 июля 2019 года