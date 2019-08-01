Американский латыш разразился военными угрозами в сторону России

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir ("Есть") заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям. По словам генерала, "воевать нужно в других местах, чтобы не пришлось воевать в Латвии".

"Наша неприязнь к войскам СССР переросла в неприязнь к войскам, как таковым. Думаю, что очень большим вызовом в самом начале было непонимание политической элитой и, возможно, также обществом того, зачем нужна армия. Мол, нет смысла… Пограничная охрана, гражданское ополчение "Земессардзе" - пусть будет, что у памятника поставить и еще охранять границу, искать бандитов. Дальше этого никто не думал", — вспоминает генерал.

Далее Лейиньш рассказывает о том, как Латвия мечтала о НАТО и двигалась к этой "мечте" с конца 1990 годов. А тем временем, по его словам, латвийские вооруженные силы были "клубиком самоудовлетворения, чтобы заниматься военными парадами, и это все". Однако, с тех пор, по его словам, мощь латвийской армии кардинально выросла.

Илмарс Лейиньш, родившийся в США, вспоминает так называемое им "российское вторжение в Грузию", которое, по его мнению, якобы помогло Латвии "выполнить домашнюю работу". По словам Лейиньша, после того как Минобороны Латвии научилось использовать ограниченный объем средств, ему "не нужен капитальный ремонт".

Лейиньш высказался по поводу запланированного латвийским министерством обороны контракта на покупку внедорожников - на $ 200 млн. С его слов, чаша весов склоняется к американским Humvee, которые сейчас, после отмены конкурса на закупку финских внедорожников Susu, могут быть закуплены латвийской армией. В его заботы входит и новая камуфляжная форма. "Это важно для самочувствия солдат, и мы думаем о материалах для одежды, способных уменьшить тепловое, инфракрасное излучение", - отмечает генерал.

Он добавляет, что у Латвии есть договор о военном сотрудничестве с Китаем, но он касается только спорта и культуры. Латвийские оркестранты ездили к китайцам, китайские музыканты концертировали в Латвии. Очень много внимания в разговоре было уделено сегодняшней России. Лейиньш считает, что "режим Кремля" использует победу в Великой Отечественной войне для своей легитимизации и это "ни для кого не секрет". Москва готова использовать любые средства, чтобы установить в Латвии некий "желательный для нее порядок". Поэтому всем в Латвии надо принять участие во "всеобъемлющей обороне". В информационном пространстве надо брать пример с соседней Литвы, которая запретила ретранляцию "кремлёвской пропаганды" — "это полностью нормально, лично я не понимаю, почему мы до сих пор этого не сделали".

"Военная разруха - это всегда ущерб. Поэтому я по-прежнему считаю, что с точки зрения военной стратегии нужно делать все, чтобы этого (войны на территории Латвии — EADaily) не произошло. Это значит, что нам нужно быть активными в других местах — вносить свою лепту в НАТО, а также поддерживать экономическую и политическую активность через Евросоюз. Нужно поддерживать Восточное партнерство, Украину, Грузию — чтобы не получилось так, что у русских только одно направление. Чем больше у них направлений, тем лучше нам. Чтобы им приходилось думать и о Грузии, Украине, Арктике, Китае", — сказал генерал Лейиньш.

Как уверяет "гражданин США", Латвия в случае противостояния с РФ или любым другим противником, сможет его удивить.