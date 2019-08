Сенат США не смог заблокировать продажу администрацией Трампа вооружения Саудовской Аравии и ОАЭ

Как сообщает американское издание "Defense News" в материале Joe Gould "US Senate allows arms sales to Saudi Arabia, sustaining Trump vetoes", Сенат США в понедельник 29 июля 2019 года не смог набрать 67 голосов, необходимых для преодоления вето президента США Дональда Трампа на три резолюции Конгресса, призванные блокировать продажу его администрацией в обход Конгресса вооружения Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

Президент США Дональд Трамп с плакатом, демонстрирующим планируемые крупные закупки Саудовской Аравией американского вооружения, во время встречи с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманомв Овальном кабинете в Белом доме 20.03.2018 (с) Kevin Dietsch-Pool / Defense News

Сенат трижды голосовал - 45-40, 45-39 и 46-41 - чтобы преодолеть вето после того, как администрация и некоторые сенаторы-республиканцы, защищая данную продажу, назвали Саудовскую Аравию бастионом против влияния Ирана на Ближнем Востоке. Резолюции, связанные с планируемой продажей американского вооружения на сумму 8,1 млрд. долл, включая авиационные управляемые бомбы и связанные с ними компоненты, должны были подтвердить надзорную роль Конгресса.

В прошлом месяце Белый дом выступил против этих резолюций, заявив, что продажи улучшают безопасность данных двух дружественных стран. "Помимо негативного влияния на наши двусторонние отношения с Королевством Саудовская Аравия, совместная резолюция подорвет нашу способность поддерживать и формировать критически важные мероприятия по сотрудничеству в области безопасности и значительно затруднит взаимодействие между нашими странами", - говорится в заявлении Белого дома .

Трамп, который наложил вето 24 июля, также утверждал, что резолюции повлияют на глобальную цепочку поставок - в частности, на союзников: Великобританию, Северную Ирландию, Францию, Испанию и Италию, которые имеют соглашения о лицензировании совместного производства некоторых систем.

Главный демократ сенатского комитета по международным делам сенатор Роберт Менендес возглавил двухпартийную кампанию против продажи, выражая разочарование на Капитолийском холме по поводу жертв среди гражданского населения в ходе поддерживаемой США и Саудовской Аравии воздушной кампании в Йемене, а также убийства обозревателя газеты Washington Post Джамала Хашогги.

В преддверии голосования в понедельник, Менендес, заявил, что крупное американо-саудовское соглашение о совместном производстве [управляемых бомб Raytheon Paveway в Саудовской Аравии] приведет к утечке рабочих мест и чувствительные военных технологий в Саудовскую Аравию. В случае заключения соглашения, США дадут "зеленый свет" планам корпорации Raytheon перенести производство части систем наведения для управляемых бомб в Саудовскую Аравию.

Называя сделку "саудовской программой занятости" и "безумием", Менендес сказал, что представители Государственного департамента в частном порядке указали, что это будет первое в серии соглашений, которые позволят саудовцам производить все более крупные и более чувствительные компоненты вооружений. Он утверждал, что эта работа "должна делаться американскими рабочими в Соединенных Штатах".

"Я спрашиваю своих коллег, которые думают о том, чтобы поддержать это вето, хотите ли вы официально поддерживать программу трудоустройства в Саудовской Аравии, хотите ли вы официально поддерживать и поощрять передачу чувствительных военных технологий США в Саудовскую Аравию, источник экстремизма и кровопролития в мире? ", - сказал Менендес.

С другой стороны, Менендес также изложил аргументы в пользу того, что действия Эр-Рияда последних месяцев противоречат интересам и ценностям Америки, и что администрация Трампа поставила под угрозу "моральное лидерство Америки на мировой арене", отдав предпочтение Эр-Рияду.

Голосование на Капитолийском холме состоялось в тот же день, когда воздушная атака со стороны саудовской коалиции привела к удару по оживленному рынку в удерживаемом повстанцами северном Йемене, убив по меньшей мере 10 мирных жителей, включая детей. Официальные лица Йемена и министерство здравоохранения повстанцев также заявили в понедельник, что в результате нападения было ранено 27 человек.

Администрация столкнулась с давлением с обеих сторон, поскольку Государственный секретарь США Майк Помпео в мае сослался на возросшую угрозу со стороны Ирана чтбы объявить чрезвычайные обстоятельства, вынуждпющие отказаться от принятого процесса рассмотрения в Конгрессе этих продаж. Этот шаг нарушил практику одобрения таких продаж Конгрессом и вызвал опасения, что в будущем администрация будет также обходить Конгресс.

Голосование в понедельник, однако, получило меньше поддержки, чем первоначальные голосования в Сенате. В Сенате первоначальные голоса по трем резолюциям 20 июня были 53-45 за первые две резолюции и 51-45 за третью. В Палате представителей 17 июля голоса были 238-190 за первые две резолюции и 237-190 за третью (у демократов в Палате представителей не было перебежчиков, но каждый раз четыре республиканца в Палате представителей и один независимый когрессмен нарушали партийную линию, чтобы проголосовать "за".)

Планируемые соглашения, ставшие предметом споров, включают соглашение на 1,6 млрд долл на продажу и совместное производство в Саудовской Аравии управляемых бомб Raytheon Paveway, и две отдельные сделки на общую сумму 2,6 млрд долл на техническое обслуживание и обучение личного состава для саудовской авиационной техники, включая истребители Boeing F-15SA и военно-транспортные самолеты Lockheed Martin C-130.