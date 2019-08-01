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01.08.2019
ЦАМТО

Более 1 тыс. специалистов подготовили российские инструкторы для армии Таджикистана

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Военнослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ Поиск. Архивное фото
Военнослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ Поиск. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 31 июля. Более 1 тыс. младших специалистов для армии Таджикистана подготовили российские инструкторы 201 военной базы в 2019 году.

Подготовка иностранных военнослужащих в летнем периоде обучения проходила с начала июня по 14 специальностям: наводчик-оператор и механик-водитель танка Т-72 и боевой машины пехоты БМП-2, водитель и наводчик бронетранспортера БТР-80, командиров и наводчиков реактивных систем залпового огня "Град", гранатометчиков, разведчиков и других специалистов.

Курс подготовки завершился выполнением упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов на полигонах Ляур и Самбули. Военнослужащие успешно сдали квалификационные экзамены и получили удостоверения младшего специалиста по соответствующей специальности.

Подготовка военнослужащих Таджикистана была организована с начала 2015 года на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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1 комментарий
№1
01.08.2019 10:53
Так может следует в Таджикистане и других республиках, входящих в ОДКБ, оставить только офицерский и старший инженерно - техничекий состав, а рядовых и сержантов набирать по контракту из местных.
Контракт заключать сразу лет на 15-20, обучать и готовить по методикам ВС РФ.
В России контрактников не хватает, а сами отправляем тысячи  своих парней служить за границей и охранять чужую Родину....
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